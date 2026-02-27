UEFA: Ο Παναθηναϊκός κράτησε την Ελλάδα στη «μάχη» της 10ης θέσης - Η βαθμολογία

INTIME SPORTS

Η πρόκριση του Παναθηναϊκού απέναντι στη Βικτόρια Πλζεν κράτησε ζωντανές τις ελπίδες της Ελλάδας για τη 10η θέση στη βαθμολογία της UEFA, παρά τον αποκλεισμό του ΠΑΟΚ και τα θετικά αποτελέσματα των Τσέχων.

Το «τριφύλλι» με την ισοπαλία που του έδωσε την πρόκριση πρόσθεσε συνολικά 400 βαθμούς στον ελληνικό συντελεστή και ταυτόχρονα άφησε εκτός συνέχειας έναν άμεσο ανταγωνιστή. Η Πλζεν περιορίστηκε στους 200 βαθμούς από το αποτέλεσμα της αναμέτρησης, γεγονός που βοήθησε τη χώρα μας να φτάσει τους 12.900 βαθμούς τη φετινή σεζόν, επίδοση που αποτελεί ιστορικό ρεκόρ.

Η βραδιά, ωστόσο, δεν ήταν απόλυτα ευνοϊκή. Ο ΠΑΟΚ ηττήθηκε στο Βίγκο από τη Θέλτα και ολοκλήρωσε την ευρωπαϊκή του πορεία χωρίς να προσθέσει επιπλέον βαθμούς, χάνοντας την ευκαιρία να μειώσει περισσότερο τη διαφορά.

Την ίδια ώρα, η Τσεχία ενίσχυσε τη θέση της στη μάχη της 10ης θέσης, καθώς η Σίγκμα Όλομουτς επικράτησε της Λωζάνη και προκρίθηκε στους «16» του Conference League, προσφέροντας 700 βαθμούς στη χώρα της. Έτσι, η διαφορά αυξήθηκε ξανά και ξεπέρασε τους 1.200 βαθμούς.

Η συνέχεια βρίσκει την Ελλάδα με δύο εκπροσώπους, την ΑΕΚ στο Conference League και τον Παναθηναϊκό στο Europa League. Από την πλευρά της, η Τσεχία συνεχίζει επίσης με δύο ομάδες, τη Σίγκμα Όλομουτς και τη Σπάρτα Πράγας, αμφότερες στο Conference League, με τη μάχη για τη 10η θέση να παραμένει ανοιχτή.

Η βαθμολογία της UEFA:

09. Τουρκία 51.075 (+10.275 - 2/5)

10. Τσεχία 48.325 (+10.925 - 2/5)

11. Ελλάδα 47.112 (+12.900 - 2/5)

12. Πολωνία 46.225 (+15.125 - 2/4)

13. Δανία 41.606 (+11.750 - 1/4)

14. Νορβηγία 40.837 (+7.650 - 1/5)

15. Κύπρος 35.443 (+11.906 - 1/4)

16. Ελβετία 34.700 (+6.200 - 1/5)

Πώς… μεταφράζονται τα ευρωπαϊκά εισιτήρια ανάλογα με την κατάταξη:

10η θέση

Πρωταθλητής: Απευθείας στο League Stage του Champions League

Κυπελλούχος: Playoffs Europa League

Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)

Τρίτος: 2ος προκριματικός Europa League

Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League

11-12η θέση

Πρωταθλητής: Playoffs Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)

Κυπελλούχος: Playoffs Europa League

Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)

Τρίτος: 2ος προκριματικός Europa League

Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League

13η-14η θέση

Πρωταθλητής: Playoffs Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)

Κυπελλούχος: 3ος προκριματικός Europa League

Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)

Τρίτος: 2ος προκριματικός Conference League

Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League

15η θέση

Πρωταθλητής: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)

Κυπελλούχος: 3ος προκριματικός Europa League

Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)

Τρίτος: 2ος προκριματικός Conference League

Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League

16η-22η Θέση

Πρωταθλητής: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)

Κυπελλούχος: 1ος προκριματικός Europa League

Δεύτερος: 2ος προκριματικός Conference League

Τρίτος: 2ος προκριματικός Conference League

Τέταρτος: -