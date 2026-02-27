Ομάδες

Ερυθρός Αστέρας: Απίθανο κορεό των οπαδών με τον Άγιο Συμεών για την πρόκριση
Οnsports Team 27 Φεβρουαρίου 2026, 10:36
EUROPA LEAGUE / Ερυθρός Αστέρας / Λιλ

Ερυθρός Αστέρας: Απίθανο κορεό των οπαδών με τον Άγιο Συμεών για την πρόκριση

Εντυπωσιακές εικόνες χάρισαν οι οπαδοί του Ερυθρού Αστέρα στην αναμέτρηση με τη Λιλ, με το κορέο που παρουσίασαν να τραβά τα βλέμματα σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Το «Ράικο Μίτιτς» ήταν κατάμεστο από περίπου 47.000 φιλάθλους, δημιουργώντας μια εκρηκτική ατμόσφαιρα με στόχο να σπρώξουν την ομάδα τους προς την πρόκριση στους «16» του Europa League. Από την είσοδο κιόλας των ποδοσφαιριστών στον αγωνιστικό χώρο, οι οργανωμένοι οπαδοί «Delije» παρουσίασαν μια επιβλητική χορογραφία, που γρήγορα έκανε τον γύρο των ευρωπαϊκών μέσων.

Στο επίκεντρο του κορέο βρέθηκε η μορφή του Αγίου Συμεών του Μυροβλύτη, επιλογή με ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς η ημέρα ήταν αφιερωμένη στη μνήμη του και θεωρείται προστάτης των φίλων του συλλόγου. Κάτω από τη βόρεια εξέδρα αναρτήθηκε και πανό με το μήνυμα «Είθε η πίστη μας να σας οδηγήσει στη νίκη», ενισχύοντας το κλίμα συσπείρωσης.

Η ατμόσφαιρα παρέμεινε «καυτή» σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης, με τους Σέρβους να στηρίζουν αδιάκοπα την προσπάθεια της ομάδας τους. Παρά την ώθηση της εξέδρας, η Λιλ βρήκε το γκολ στην παράταση και πήρε τελικά την πρόκριση για την επόμενη φάση, αφήνοντας τον Ερυθρό Αστέρα εκτός συνέχειας



