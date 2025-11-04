Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Hellenic Championship ATP 250: Η αποθεωτική είσοδος και παρουσίαση του Νόβακ Τζόκοβιτς (βίντεο)
Βαγγέλης Πάτας Βαγγέλης Πάτας 04 Νοεμβρίου 2025, 19:39
ΣΠΟΡ

Hellenic Championship ATP 250: Η αποθεωτική είσοδος και παρουσίαση του Νόβακ Τζόκοβιτς (βίντεο)

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς έκανε την πρώτη του εμφάνιση στο Telekom Center Athens, ενόψει της πρεμιέρας του στο Hellenic Championship ATP 250.

Ο «Νόλε» αντιμετωπίζει τον Αλεχάντρο Ταμπίλο στο πλαίσιο του δεύτερου γύρου στο «250άρι» της Αθήνας.

Ο Τζόκοβιτς, ο οποίος μετά το Telekom Center Athens θα βρεθεί στα ATP Finals, γνώρισε την αποθέωση από τους φίλους του τένις που έδωσαν δυναμικό «παρών» στις εξέδρες του κλειστού. 

Ο Σέρβος θρύλος του τένις καταχειροκροτήθηκε τόσο κατά την είσοδο του στο κεντρικό court, όσο και κατά τη διάρκεια της παρουσίας του.

Η είσοδος του Νόβακ Τζόκοβιτς στο Telekom Center Athens

Η παρουσίαση του Νόβακ Τζόκοβιτς στο Telekom Center Athens



Ροή ειδήσεων

CHAMPIONS LEAGUE
LIVE Ολυμπιακός – PSV Αϊντχόφεν: Ο ευρωπαϊκός «τελικός» των «ερυθρόλευκων» στο Champions League
5 λεπτά πριν LIVE Ολυμπιακός – PSV Αϊντχόφεν: Ο ευρωπαϊκός «τελικός» των «ερυθρόλευκων» στο Champions League
ΣΠΟΡ
Hellenic Championship ATP 250: Ο Τζόκοβιτς ξόρκισε τον… κακό του δαίμονα στο Telekom Center Athens
34 λεπτά πριν Hellenic Championship ATP 250: Ο Τζόκοβιτς ξόρκισε τον… κακό του δαίμονα στο Telekom Center Athens
CHAMPIONS LEAGUE
Ολυμπιακός - Αϊντχόφεν: Οι ενδεκάδες του αγώνα - Με Μουζακίτη οι «ερυθρόλευκοι»
47 λεπτά πριν Ολυμπιακός - Αϊντχόφεν: Οι ενδεκάδες του αγώνα - Με Μουζακίτη οι «ερυθρόλευκοι»
ΣΠΟΡ
Hellenic Championship ATP 250: Στέφανος Τσιτσιπάς κι Εμμανουήλ Καραλής παρακολουθούν μαζί Τζόκοβιτς
1 ώρα πριν Hellenic Championship ATP 250: Στέφανος Τσιτσιπάς κι Εμμανουήλ Καραλής παρακολουθούν μαζί Τζόκοβιτς
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved