NBA: Ο Στεφ Κάρι πήρε «φωτιά» κι οδήγησε τους Ουόριορς στη νίκη! – Όλα τα αποτελέσματα
Με έναν Στεφ Κάρι να κάνει εκπληκτικό δεύτερο ημίχρονο, οι Ουόριορς επικράτησαν 120-97 των Μάτζικ - Όλα τα αποτελέσματα των αγώνων που έγιναν τα ξημερώματα της Τρίτης (23/12).
Ο δύο φορές MVP του NBA δεν ξεκίνησε καλά τον αγώνα (βλ. 3/13 σουτ), αλλά μετά την ανάπαυλα του ημιχρόνου πήρε «φωτιά»!
Ο Κάρι πέτυχε 18 πόντους με 4/7 τρίποντα (7/10 σουτ εντός παιδιάς) μετά την ανάπαυλα κι οδήγησε το Γκόλντεν Στέιτ στην επικράτηση! Τελείωσε τον αγώνα με 26 πόντους και 6 ασίστ.
Τα αποτελέσματα των αγώνων που έγιναν τα ξημερώματα της Τρίτης (23/12) στο NBA:
- Κλίβελαντ – Σάρλοτ 139-132
- Βωστόνη – Ιντιάνα 103-95
- Νέα Ορλεάνη – Ντάλας 119-113
- Ντένβερ – Γιούτα 135-112
- Οκλαχόμα Σίτι – Μέμφις 119-103
- Γκόλντεν Στέιτ – Ορλάντο 120-97
- Πόρτλαντ – Ντιτρόιτ 102-110