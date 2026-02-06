Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ο Ρίβερς τρόλαρε τον Σαράνια: «Ο Γιάννης θέλει να τον ανταλλάξει»
Οnsports Τeam 06 Φεβρουαρίου 2026, 10:26
NBA

Ο Ρίβερς τρόλαρε τον Σαράνια: «Ο Γιάννης θέλει να τον ανταλλάξει»

Από τη στιγμή που ο Γιάννης Αντετοκούνμπο παρέμεινε στους Μπακς ο Ντοκ Ρίβερς είχε κάθε λόγο να έχει όρεξη για… χαβαλέ, τρολάροντας τον γνωστό δημοσιογράφο.

Το σίριαλ της ανταλλαγής του Γιάννη Αντετοούνμπο έλαβε τέλος, με τον Έλληνα σούπερ σταρ να παραμένει μέχρι το τέλος της σεζόν στο Μιλγουόκι και την ομάδα των Μπακς.

Και αυτό είναι κάτι που ανακούφισε σε πολύ μεγάλο βαθμό τον Ντοκ Ρίβερς, ο οποίος είχε μεγάλη διάθεση για… χιούμορ, τρολάροντας με πολύ εύστοχο τρόπο τον γνωστό Αμερικανό δημοσιογράφο, Σαμς Σαράνια ο οποίος έχει τοποθετηθεί ουκ ολίγες φορές για το μέλλον του Greek Freak.

«Θέλετε ενημέρωση για τον Γιάννη; Απλά έλεγα ότι θα προπονήσει στο παιχνίδι των διασήμων. Με ενημέρωσε ότι θα βγάλει προς ανταλλαγή τον Σαμς και θα ακούσει προτάσεις, οπότε θα κάνω την ανακοίνωση τώρα», ήταν το σχόλιο του Ντοκ Ρίβερς με χαμόγελο στα χείλη.



Ροή ειδήσεων

SUPER LEAGUE
Ηλιόπουλος: «Θα υποβάλω μήνυση για προβοκάτσια»
1 λεπτό πριν Ηλιόπουλος: «Θα υποβάλω μήνυση για προβοκάτσια»
EUROLEAGUE
Απογοήτευση, προβληματισμός και (απαιτούμενη) αντεπίθεση
9 λεπτά πριν Απογοήτευση, προβληματισμός και (απαιτούμενη) αντεπίθεση
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Αλ Νασρ προς Ρονάλντο: «Τις αποφάσεις τις παίρνουμε εμείς»
11 λεπτά πριν Αλ Νασρ προς Ρονάλντο: «Τις αποφάσεις τις παίρνουμε εμείς»
SUPER LEAGUE
Παναιτωλικός: Στην Κίνα ο Ενκολόλο
17 λεπτά πριν Παναιτωλικός: Στην Κίνα ο Ενκολόλο
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved