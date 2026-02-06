Ο Ρίβερς τρόλαρε τον Σαράνια: «Ο Γιάννης θέλει να τον ανταλλάξει»

Οnsports Τeam

Από τη στιγμή που ο Γιάννης Αντετοκούνμπο παρέμεινε στους Μπακς ο Ντοκ Ρίβερς είχε κάθε λόγο να έχει όρεξη για… χαβαλέ, τρολάροντας τον γνωστό δημοσιογράφο.

Το σίριαλ της ανταλλαγής του Γιάννη Αντετοούνμπο έλαβε τέλος, με τον Έλληνα σούπερ σταρ να παραμένει μέχρι το τέλος της σεζόν στο Μιλγουόκι και την ομάδα των Μπακς.

Και αυτό είναι κάτι που ανακούφισε σε πολύ μεγάλο βαθμό τον Ντοκ Ρίβερς, ο οποίος είχε μεγάλη διάθεση για… χιούμορ, τρολάροντας με πολύ εύστοχο τρόπο τον γνωστό Αμερικανό δημοσιογράφο, Σαμς Σαράνια ο οποίος έχει τοποθετηθεί ουκ ολίγες φορές για το μέλλον του Greek Freak.

«Θέλετε ενημέρωση για τον Γιάννη; Απλά έλεγα ότι θα προπονήσει στο παιχνίδι των διασήμων. Με ενημέρωσε ότι θα βγάλει προς ανταλλαγή τον Σαμς και θα ακούσει προτάσεις, οπότε θα κάνω την ανακοίνωση τώρα», ήταν το σχόλιο του Ντοκ Ρίβερς με χαμόγελο στα χείλη.