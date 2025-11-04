Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Hellenic Championship ATP 250: Τα δάκρυα του Τζόκοβιτς για τον τενιστικό πατέρα του, Νίκι Πίλιτς
Βαγγέλης Πάτας Βαγγέλης Πάτας 04 Νοεμβρίου 2025, 22:45
ΣΠΟΡ

Hellenic Championship ATP 250: Τα δάκρυα του Τζόκοβιτς για τον τενιστικό πατέρα του, Νίκι Πίλιτς

Συναισθηματικά φορτισμένος ήταν ο Νόβακ Τζόκοβιτς μετά την πρεμιέρα του στο Hellenic Championship ATP 250, καθώς στα μάτριξ προβλήθηκε ένα βίντεο αφιέρωμα στη μνήμη του τενιστικού πατέρα του, Νίκι Πίλιτς.

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς νίκησε για πρώτη φορά στην καριέρα του τον Αλεχάντρο Ταμπίλο και προκρίθηκε στα προημιτελικα του Hellenic Championship ATP 250.

Μετά το τέλος του αγώνα, οι  διοργανωτές είχαν ετοιμάσει μια μικρή τελετή για τον Πίλιτς, με τον «Νόλε» να μην μπορεί να συγκρατήσει τα δάκρυα του. Ο Κροάτης προπονητής, ο οποίος ήταν ο τενιστικός πατέρας του Τζόκοβιτς, έφυγε πριν από λίγες εβδομάδες από τη ζωή.

Στη συνέντευξη Τύπου που έδωσε στη συνέχεια, ο Σέρβος «σταρ» παραδέχθηκε ότι ο Πίλιτς ήταν ένας άνθρωπος που σήμαινε πολλά τόσο για τον ίδιο, όσο και για την οικογένεια του, υπογραμμίζοντας ότι έπαιξε καθοριστικό ρόλο στο να γίνει ο αθλητής αλλά κι ο άνθρωπος που είναι τώρα. «Ήταν πολύ δυσάρεστο όταν άκουσα ότι πέθανε κι ήταν η πρώτη κηδεία που πήγα στη ζωή μου. Η κληρονομιά που άφησε σε εμένα και στο άθλημα του τένις δεν θα πεθάνουν ποτέ», υπογράμμισε, μεταξύ άλλων, ο Τζόκοβιτς

Hellenic Championship ATP 250: Τα δάκρυα του Τζόκοβιτς για τον Νίκι Πίλιτς

Hellenic Championship ATP 250: Η εκδήλωση στη μνήμη του Νίκι Πίλιτς


ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
ΣΠΟΡ

Hellenic Championship ATP 250: Ο Τζόκοβιτς ξόρκισε τον… κακό του δαίμονα στο Telekom Center Athens

Hellenic Championship ATP 250: Ο Τζόκοβιτς ξόρκισε τον… κακό του δαίμονα στο Telekom Center Athens
ΣΠΟΡ

Hellenic Championship ATP 250: Στέφανος Τσιτσιπάς κι Εμμανουήλ Καραλής παρακολουθούν μαζί Τζόκοβιτς

Hellenic Championship ATP 250: Στέφανος Τσιτσιπάς κι Εμμανουήλ Καραλής παρακολουθούν μαζί Τζόκοβιτς
ΣΠΟΡ

Hellenic Championship ATP 250: Η αποθεωτική είσοδος και παρουσίαση του Νόβακ Τζόκοβιτς (βίντεο)

Hellenic Championship ATP 250: Η αποθεωτική είσοδος και παρουσίαση του Νόβακ Τζόκοβιτς (βίντεο)

Ροή ειδήσεων

ΣΠΟΡ
Hellenic Championship ATP 250: «Καλησπέρα Ελλάδα, σ’ αγαπώ! Τι κάνεις;» - Τα ελληνικά του Τζόκοβιτς
39 λεπτά πριν Hellenic Championship ATP 250: «Καλησπέρα Ελλάδα, σ’ αγαπώ! Τι κάνεις;» - Τα ελληνικά του Τζόκοβιτς
ΣΠΟΡ
Hellenic Championship ATP 250: Τα δάκρυα του Τζόκοβιτς για τον τενιστικό πατέρα του, Νίκι Πίλιτς
59 λεπτά πριν Hellenic Championship ATP 250: Τα δάκρυα του Τζόκοβιτς για τον τενιστικό πατέρα του, Νίκι Πίλιτς
CHAMPIONS LEAGUE
LIVE Ολυμπιακός – PSV Αϊντχόφεν: Ο ευρωπαϊκός «τελικός» των «ερυθρόλευκων» στο Champions League
2 ώρες πριν LIVE Ολυμπιακός – PSV Αϊντχόφεν: Ο ευρωπαϊκός «τελικός» των «ερυθρόλευκων» στο Champions League
ΣΠΟΡ
Hellenic Championship ATP 250: Ο Τζόκοβιτς ξόρκισε τον… κακό του δαίμονα στο Telekom Center Athens
2 ώρες πριν Hellenic Championship ATP 250: Ο Τζόκοβιτς ξόρκισε τον… κακό του δαίμονα στο Telekom Center Athens
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved