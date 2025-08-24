Η Εθνική Ελλάδας παίζει «τελικό» ελπίδας στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Βόλεϊ Γυναικών – Ώρα και κανάλι

Onsports team

Το σημαντικότερο παιχνίδι της στη φάση των ομίλων στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Βόλεϊ Γυναικών δίνει η Εθνική Ελλάδας, η οποία αντιμετωπίζει το Πουέρτο Ρίκο.

Η αναμέτρηση έχει χαρακτήρα τελικού και για τις δύο ομάδες, καθώς η νικήτρια θα διατηρήσει «ζωντανές» τις ελπίδες πρόκρισης στους «16».

Στην πρεμιέρα, η Ελλάδα στάθηκε με αξιοπρέπεια απέναντι στη σπουδαία Βραζιλία, γνωρίζοντας την ήττα με 3-0 σετ αλλά αφήνοντας πολύ θετικά δείγματα γραφής, τα οποία θέλει να επαναλάβει απέναντι στο Πουέρτο Ρίκο, το οποίο προέρχεται από ήττα, με 3-1 από τη Γαλλία, και βρίσκεται στην ίδια θέση.

Η ελληνική ομάδα έχει μπροστά της δύο κρίσιμες αναμετρήσεις – με Πουέρτο Ρίκο και Γαλλία – γνωρίζοντας ότι τα περιθώρια είναι περιορισμένα, αλλά και ότι με συγκέντρωση και αποφασιστικότητα μπορεί να διεκδικήσει το αποτέλεσμα που χρειάζεται. Η Βραζιλία έχει επιβεβαιώσει τον ρόλο του φαβορί, ωστόσο η δεύτερη θέση παραμένει ανοικτή και όλα θα κριθούν στα επόμενα παιχνίδια.

Το Πουέρτο Ρίκο – Ελλάδα για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Βόλεϊ Γυναικών είναι προγραμματισμένο για το μεσημέρι της Κυριακής (24/08). Συγκεκριμένα, θα ξεκινήσει στις 12 το μεσημέρι και θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ2.