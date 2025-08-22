Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα βόλεϊ: Το μεγαθήριο της Βραζιλίας «λύγισε» την Εθνική γυναικών
Onsports Team 22 Αυγούστου 2025, 18:02
ΣΠΟΡ

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα βόλεϊ: Το μεγαθήριο της Βραζιλίας «λύγισε» την Εθνική γυναικών

Με ήττα άρχισε η Εθνική Ελλάδας τις υποχρεώσεις της, καθώς οι Βραζιλιάνες επικράτησαν εύκολα με 3-0 του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος.

Τις υποχρεώσεις της στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα βόλεϊ της Ταϊλάνδης, άρχισε η Εθνική Ελλάδας των γυναικών. Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα είναι υποχρέωση… βουνό, κόντρα στο μεγαθήριο της Βραζιλίας. Και τελικά ηττήθηκε με 3-0 σετ.

Το αποτέλεσμα είναι λογικό καθώς οι λατινοαμερικάνες είναι υπερδύναμη στο άθλημα. Οι Βραζιλιάνες ήταν φιναλίστ και το 2022 στη διοργάνωση. Πήραν το πρώτο σετ με 25-18, ενώ τα επόμενα δύο τα εξασφάλισαν με 25-16.

Η Εθνική μας ομάδα είχε να αγωνιστεί σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα 23 χρόνια. Και η συγκεκριμένη ήττα σαφώς δεν αποτέλεσε έκπληξη λόγω της δυναμικότητας της αντιπάλου.

Τα σετ: 25-18, 25-16, 25-16

Η βαθμολογία του 3ου ομίλου

Βραζιλία 3

Γαλλία 3

Πουέρτο Ρίκο 0

Ελλάδα 0

 

 



Ροή ειδήσεων

SUPER LEAGUE
Asteras Aktor: Η αποστολή για το ματς με τον Ολυμπιακό
1 λεπτό πριν Asteras Aktor: Η αποστολή για το ματς με τον Ολυμπιακό
ΜΠΑΣΚΕΤ
Εθνική Ελλάδας: Χωρίς Γιάννη Αντετοκούνμπο, Σλούκα και Μήτογλου με την Ιταλία
50 λεπτά πριν Εθνική Ελλάδας: Χωρίς Γιάννη Αντετοκούνμπο, Σλούκα και Μήτογλου με την Ιταλία
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Τσέλσι: Μερίδιο του μπόνους FIFA Club World Cup στις οικογένειες Ντιόγκο Ζότα και Αντρέ Σίλβα
2 ώρες πριν Τσέλσι: Μερίδιο του μπόνους FIFA Club World Cup στις οικογένειες Ντιόγκο Ζότα και Αντρέ Σίλβα
ΣΠΟΡ
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα βόλεϊ: Το μεγαθήριο της Βραζιλίας «λύγισε» την Εθνική γυναικών
2 ώρες πριν Παγκόσμιο Πρωτάθλημα βόλεϊ: Το μεγαθήριο της Βραζιλίας «λύγισε» την Εθνική γυναικών
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved