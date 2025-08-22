Παγκόσμιο Πρωτάθλημα βόλεϊ: Το μεγαθήριο της Βραζιλίας «λύγισε» την Εθνική γυναικών

Onsports Team

Με ήττα άρχισε η Εθνική Ελλάδας τις υποχρεώσεις της, καθώς οι Βραζιλιάνες επικράτησαν εύκολα με 3-0 του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος.

Τις υποχρεώσεις της στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα βόλεϊ της Ταϊλάνδης, άρχισε η Εθνική Ελλάδας των γυναικών. Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα είναι υποχρέωση… βουνό, κόντρα στο μεγαθήριο της Βραζιλίας. Και τελικά ηττήθηκε με 3-0 σετ.

Το αποτέλεσμα είναι λογικό καθώς οι λατινοαμερικάνες είναι υπερδύναμη στο άθλημα. Οι Βραζιλιάνες ήταν φιναλίστ και το 2022 στη διοργάνωση. Πήραν το πρώτο σετ με 25-18, ενώ τα επόμενα δύο τα εξασφάλισαν με 25-16.

Η Εθνική μας ομάδα είχε να αγωνιστεί σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα 23 χρόνια. Και η συγκεκριμένη ήττα σαφώς δεν αποτέλεσε έκπληξη λόγω της δυναμικότητας της αντιπάλου.

Τα σετ: 25-18, 25-16, 25-16

Η βαθμολογία του 3ου ομίλου

Βραζιλία 3

Γαλλία 3

Πουέρτο Ρίκο 0

Ελλάδα 0