Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε τους αγώνες της Super League και της GBL

INTIME SPORTS

Onsports Team

Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις του Σαββάτου (07/02).

«Πλούσιο» είναι και το σημερινό (07/02) τηλεοπτικό πρόγραμμα.

Με τρεις αναμετρήσεις «ανοίγει» η αυλαία της 20ης αγωνιστικής στη Super League, στην οποία δεσπόζουν τα σπουδαία ντέρμπι Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός και Άρης – ΠΑΟΚ.

Στη Greek Basketball League, με τέσσερις αναμετρήσεις ξεκινάει η δράση της 18ης αγωνιστικής.

Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις: