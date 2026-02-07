Ομάδες

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Αποθεώθηκε από τους φίλους των Μπακς (βίντεο)
AP Photo/Aaron Gash
Onsports Team 07 Φεβρουαρίου 2026, 10:29
NBA

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Αποθεώθηκε από τους φίλους των Μπακς (βίντεο)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αποθεώθηκε από το κοινό των Μπακς μετά την ολοκλήρωση της trade deadline και την παραμονή του στο Μιλγουόκι.

Ο «Greek Freak» θα συνεχίσει να αγωνίζεται με τα «ελάφια» τουλάχιστον μέχρι το καλοκαίρι, με την ομάδα να τον τιμά για την επιλογή του στο προσεχές All Star Game.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, στο πλαίσιο του αγώνα των Μπακς με τους Πέισερς, βρέθηκε στο γήπεδο συνοδευόμενος από την οικογένειά του, πραγματοποιώντας την πρώτη του δημόσια εμφάνιση μετά την trade deadline και γνωρίζοντας την αποθέωση από το κοινό.

Giannis happy to be back



