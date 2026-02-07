Ομάδες

NBA: Γλίτωσαν το… κάζο οι Μπακς, νίκη χωρίς Αντετοκούνμπο – Όλα τα αποτελέσματα κι οι βαθμολογίες
AP Foto/Aaron Gash
Onsports Team 07 Φεβρουαρίου 2026, 08:33
NBA

Οι Μπακς πήγαν να χάσουν «δικό» τους παιχνίδι, αλλά στο τέλος κατάφεραν να κρατήσουν τη νίκη (105-99), σε μια αναμέτρηση που αγωνίστηκαν ξανά χωρίς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Η ομάδα του Μιλγουόκι είχε τον έλεγχο για τρία δωδεκάλεπτα και έκλεισε την τρίτη περίοδο στο +18, ωστόσο στο τέταρτο δεκάλεπτο οι Πέισερς αντέδρασαν και πήγαν να πετύχουν μια τρομερή ανατροπή.

Με επιμέρους σκορ που τους έφερε ξανά στη διεκδίκηση του αγώνα, μείωσαν στους τέσσερις πόντους (103-99) μόλις 14 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος, βάζοντας πίεση στους γηπεδούχους. Παρά την αντεπίθεση της Ιντιάνα, οι Μπακς παρέμειναν ψύχραιμοι στα κρίσιμα σημεία και «κλείδωσαν» τη νίκη από τη γραμμή των βολών, παίρνοντας μια νίκη που την είχαν πολύ ανάγκη.

Κορυφαίος για το Μιλγουόκι ήταν ο Κέβιν Πόρτερ Τζούνιορ με 23 πόντους, 7 ριμπάουντ και 8 ασίστ, ενώ από τους Πέισερς ξεχώρισε ο Άντριου Νέμπχαρντ, ο οποίος ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 22 πόντους και 8 ασίστ.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα στο NBA

Σέλτικς-Χιτ 98-96


Πίστονς-Νικς 118-80


Μπακς-Πέισερς 105-99


Τίμπεργουλβς-Πέλικανς 115-119


Μπλέιζερς-Γκρίζλις 135-115


Κινγκς-Κλίπερς 111-114

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ

-----------

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

====================

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ

Βοστώνη 34-18

Νέα Υόρκη 33-19

Τορόντο 31-22

Φιλαδέλφεια 29-22

Μπρούκλιν 13-37

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Ντιτρόιτ 38-13

Κλίβελαντ 31-21

Σικάγο 24-28

Μιλγουόκι 21-29

Ιντιάνα 13-39

ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Ορλάντο 26-24

Μαϊάμι 27-26

Ατλάντα 26-27

Σάρλοτ 24-28

Ουάσινγκτον 14-36

ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

=================

ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Οκλαχόμα Σίτι 40-12

Ντένβερ 33-19

Μινεσότα 32-21

Πόρτλαντ 24-28

Γιούτα 16-36

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΙΡΗΝΙΚΟΥ

Λ.Α. Λέικερς 31-19

Φοίνιξ 31-21

Γκόλντεν Στέιτ 28-24

Λ.Α. Κλίπερς 24-27

Σακραμέντο 12-41

ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Σαν Αντόνιο 35-16

Χιούστον 31-19

Μέμφις 20-30

Ντάλας 19-32

Νέα Ορλεάνη 14-40



