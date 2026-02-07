NBA: Γλίτωσαν το… κάζο οι Μπακς, νίκη χωρίς Αντετοκούνμπο – Όλα τα αποτελέσματα κι οι βαθμολογίες

AP Foto/Aaron Gash

Οι Μπακς πήγαν να χάσουν «δικό» τους παιχνίδι, αλλά στο τέλος κατάφεραν να κρατήσουν τη νίκη (105-99), σε μια αναμέτρηση που αγωνίστηκαν ξανά χωρίς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Η ομάδα του Μιλγουόκι είχε τον έλεγχο για τρία δωδεκάλεπτα και έκλεισε την τρίτη περίοδο στο +18, ωστόσο στο τέταρτο δεκάλεπτο οι Πέισερς αντέδρασαν και πήγαν να πετύχουν μια τρομερή ανατροπή.

Με επιμέρους σκορ που τους έφερε ξανά στη διεκδίκηση του αγώνα, μείωσαν στους τέσσερις πόντους (103-99) μόλις 14 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος, βάζοντας πίεση στους γηπεδούχους. Παρά την αντεπίθεση της Ιντιάνα, οι Μπακς παρέμειναν ψύχραιμοι στα κρίσιμα σημεία και «κλείδωσαν» τη νίκη από τη γραμμή των βολών, παίρνοντας μια νίκη που την είχαν πολύ ανάγκη.

Κορυφαίος για το Μιλγουόκι ήταν ο Κέβιν Πόρτερ Τζούνιορ με 23 πόντους, 7 ριμπάουντ και 8 ασίστ, ενώ από τους Πέισερς ξεχώρισε ο Άντριου Νέμπχαρντ, ο οποίος ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 22 πόντους και 8 ασίστ.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα στο NBA

Σέλτικς-Χιτ 98-96





Πίστονς-Νικς 118-80





Μπακς-Πέισερς 105-99





Τίμπεργουλβς-Πέλικανς 115-119





Μπλέιζερς-Γκρίζλις 135-115





Κινγκς-Κλίπερς 111-114