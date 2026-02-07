GBL: Με ΑΕΚ και ΠΑΟΚ ανοίγει η αυλαία της 18ης αγωνιστικής – Το τηλεοπτικό πρόγραμμα
Με τέσσερις αναμετρήσεις ανοίγει η αυλαία της 18ης αγωνιστικής στη Greek Basketball League, με τους αγώνες της ΑΕΚ και του ΠΑΟΚ να ξεχωρίζουν.
Η «Ένωση» υποδέχεται το Μαρούσι, ενώ ο «Δικέφαλος του Βορρά» παίζει στη Ρόδο με τον Κολοσσό.
Μετά τη νίκη της επί του Κολοσσού, η ΑΕΚ θέλει μία ακόμη εντός έδρας νίκη, απέναντι στην ουραγό ομάδα της βαθμολογίας, με στόχο να σταθεροποιηθεί στην πρώτη τριάδα.
Ο τέταρτος ΠΑΟΚ αγωνίζεται απέναντι στους «θαλασσί». Η ομάδα της Θεσσαλονίκης δεν είχε αγωνιστεί την περασμένη αγωνιστική, καθώς ο αγώνα με τη Μύκονο αναβλήθηκε μετά το δυστύχημα στη Ρουμανία.
Ο Πανιώνιος αναζητά ακόμα μία νίκη παραμονής, μετά από αυτή επί του Αμαρουσίου, στο εντός έδρας ματς με τη Μύκονο, ενώ μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει και το Περιστέρι – Ηρακλής.
Το τηλεοπτικό πρόγραμμα του Σαββάτου (07/02) στην GBL
- Κολοσσός – ΠΑΟΚ (15:45, ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ)
- Πανιώνιος – Μύκονος(16:00, ERTSPORTS 1)
- ΑΕΚ – Μαρούσι (18:00, ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ)
- Περιστέρι – Ηρακλής (18:15, ERTSPORTS 1)
Η βαθμολογία
- Ολυμπιακός 16-0 (1563-1262)
- Παναθηναϊκός 14-2 (1463-1247)
- ΑΕΚ 11-4 (1258-1178)
- ΠΑΟΚ 10-4 (1156-1117)
- Άρης 8-7 (1265-1247)
- Μύκονος 7-8 (1164-1237)
- Ηρακλής 7-8 (1222-1204)
- Προμηθέας Π. 6-9 (1283-1313)
- Περιστέρι 6-9 (1150-1232)
- Πανιώνιος 4-12 (1264-1425)
- Κολοσσός Ρ. 4-12 (1243-1337)
- Καρδίτσα 4-12 (1259-1388)
- Μαρούσι 3-13 (1393-1496)