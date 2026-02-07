GBL: Με ΑΕΚ και ΠΑΟΚ ανοίγει η αυλαία της 18ης αγωνιστικής – Το τηλεοπτικό πρόγραμμα

INTIME SPORTS

Με τέσσερις αναμετρήσεις ανοίγει η αυλαία της 18ης αγωνιστικής στη Greek Basketball League, με τους αγώνες της ΑΕΚ και του ΠΑΟΚ να ξεχωρίζουν.

Η «Ένωση» υποδέχεται το Μαρούσι, ενώ ο «Δικέφαλος του Βορρά» παίζει στη Ρόδο με τον Κολοσσό.

Μετά τη νίκη της επί του Κολοσσού, η ΑΕΚ θέλει μία ακόμη εντός έδρας νίκη, απέναντι στην ουραγό ομάδα της βαθμολογίας, με στόχο να σταθεροποιηθεί στην πρώτη τριάδα.

Ο τέταρτος ΠΑΟΚ αγωνίζεται απέναντι στους «θαλασσί». Η ομάδα της Θεσσαλονίκης δεν είχε αγωνιστεί την περασμένη αγωνιστική, καθώς ο αγώνα με τη Μύκονο αναβλήθηκε μετά το δυστύχημα στη Ρουμανία.

Ο Πανιώνιος αναζητά ακόμα μία νίκη παραμονής, μετά από αυτή επί του Αμαρουσίου, στο εντός έδρας ματς με τη Μύκονο, ενώ μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει και το Περιστέρι – Ηρακλής.

Το τηλεοπτικό πρόγραμμα του Σαββάτου (07/02) στην GBL

Κολοσσός – ΠΑΟΚ (15:45, ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ)

Πανιώνιος – Μύκονος(16:00, ERTSPORTS 1)

ΑΕΚ – Μαρούσι (18:00, ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ)

Περιστέρι – Ηρακλής (18:15, ERTSPORTS 1)

Η βαθμολογία