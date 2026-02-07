Ομάδες

Παναθηναϊκός: Το «Project AJ88» είναι εδώ! – Το εντυπωσιακό βίντεο για τον Γιάγκουσιτς!
Onsports Team 07 Φεβρουαρίου 2026, 10:00
SUPER LEAGUE / Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός: Το «Project AJ88» είναι εδώ! – Το εντυπωσιακό βίντεο για τον Γιάγκουσιτς!

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός με ένα εντυπωσιακό βίντεο παρουσίασε τον Αντριάνο Γιάγκουσιτς, αποκαλύπτοντας παράλληλα ότι θα φοράει το Νο88.

Ο Παναθηναϊκός επισημοποίησε την απόκτηση του Αντριάνο Γιάγκουσιτς, παρουσιάζοντας τον νεαρό Κροάτη μέσο με έναν ξεχωριστό τρόπο.

Η ομάδα δημοσίευσε ένα εντυπωσιακό βίντεο καλωσορίσματος, στο οποίο αποκαλύφθηκε και ο αριθμός φανέλας που θα φοράει ο Γιάγκουσιτς: το 88.

Στο βίντεο υπήρχε και το μήνυμα «Το project AJ88 είναι live», ολοκληρώνοντας με επιτυχία τη… μυστική αποστολή του «τριφυλλιού» για την παρουσίαση του νέου του παίκτη.


