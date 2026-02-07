Ομάδες

Youth League: Η κλήρωση των νοκ άουτ
Onsports Team 07 Φεβρουαρίου 2026, 11:06
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Πραγματοποιήθηκε στη Νιόν η κλήρωση για τα νοκ άουτ του UEFA Youth League 2025-26, με τις 16 εναπομείναντες ομάδες να μαθαίνουν το δρόμο τους έως τον τελικό.

Φάση των «16» (24-25/2)

Ίντερ- Μπέτις

Άϊντραχτ Φρανκφούρτης- Σπόρτινγκ Λισαβόνας

Μπενφίκα -ΑΖ Άλκμααρ

Ρεάλ Μαδρίτης- Τσέλσι

Ζίλινα -Κλαμπ Μπριζ

Παρί Σεν Ζερμέν - Ελσίνκι

Ατλέτικο Μαδρίτης -Μακάμπι Χάιφα

Βιγιαρεάλ -Λέγκια Βαρσοβίας

Προημιτελική φάση (17-18/3)

Ίντερ/ Μπέτις εναντίον Μπενφίκα/ΑΖ Άλκμααρ

Ρεάλ Μαδρίτης/Τσέλσι εναντίον Άϊντραχτ Φρανκφούρτης/Σπόρτινγκ Λισαβόνας

Ατλέτικο Μαδρίτης/Μακάμπι Χάιφα εναντίον Ζιλίνα/Κλαμπ Μπριζ

Βιγιαρέαλ/Λέγκια Βαρσοβίας εναντίον Παρί Σεμ Ζερμέν /Ελσίνι

Ημιτελική φάση (17/4)

Ίντερ/ Μπέτις/Μπενφίκα/ΑΖ Άλκμααρ εναντίον Ατλέτικο Μαδρίτης/Μακάμπι Χάιφα/Ζιλίνα/Κλαμπ Μπριζ

Ρεάλ Μαδρίτης/Τσέλσι/ Άϊντραχτ Φρανκφούρτης/ Σπόρτινγκ Λισαβόνας εναντίον Βιγιαρεάλ/Λέγκια Βαρσοβίας / Παρί Σεν Ζερμέν / Ελσίνκι

Ο τελικός θα γίνει στις 20 Απριλίου.



