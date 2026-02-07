Youth League: Η κλήρωση των νοκ άουτ
Πραγματοποιήθηκε στη Νιόν η κλήρωση για τα νοκ άουτ του UEFA Youth League 2025-26, με τις 16 εναπομείναντες ομάδες να μαθαίνουν το δρόμο τους έως τον τελικό.
Φάση των «16» (24-25/2)
Ίντερ- Μπέτις
Άϊντραχτ Φρανκφούρτης- Σπόρτινγκ Λισαβόνας
Μπενφίκα -ΑΖ Άλκμααρ
Ρεάλ Μαδρίτης- Τσέλσι
Ζίλινα -Κλαμπ Μπριζ
Παρί Σεν Ζερμέν - Ελσίνκι
Ατλέτικο Μαδρίτης -Μακάμπι Χάιφα
Βιγιαρεάλ -Λέγκια Βαρσοβίας
Προημιτελική φάση (17-18/3)
Ίντερ/ Μπέτις εναντίον Μπενφίκα/ΑΖ Άλκμααρ
Ρεάλ Μαδρίτης/Τσέλσι εναντίον Άϊντραχτ Φρανκφούρτης/Σπόρτινγκ Λισαβόνας
Ατλέτικο Μαδρίτης/Μακάμπι Χάιφα εναντίον Ζιλίνα/Κλαμπ Μπριζ
Βιγιαρέαλ/Λέγκια Βαρσοβίας εναντίον Παρί Σεμ Ζερμέν /Ελσίνι
Ημιτελική φάση (17/4)
Ίντερ/ Μπέτις/Μπενφίκα/ΑΖ Άλκμααρ εναντίον Ατλέτικο Μαδρίτης/Μακάμπι Χάιφα/Ζιλίνα/Κλαμπ Μπριζ
Ρεάλ Μαδρίτης/Τσέλσι/ Άϊντραχτ Φρανκφούρτης/ Σπόρτινγκ Λισαβόνας εναντίον Βιγιαρεάλ/Λέγκια Βαρσοβίας / Παρί Σεν Ζερμέν / Ελσίνκι
Ο τελικός θα γίνει στις 20 Απριλίου.