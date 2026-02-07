Euroleague: Χάος στη Μονακό! - «Τζέιμς και Μίροτιτς υπέρ της απεργίας, μαζί τους και ο Σπανούλης»

INTIME SPORTS

Σε κατάσταση… αναταραχής βρίσκεται η Μονακό, καθώς οι παίκτες της είναι απλήρωτοι εδώ και δύο μήνες, προκαλώντας έντονη ανησυχία στο ευρωπαϊκό μπάσκετ.

Τα γαλλικά ΜΜΕ αναφέρουν ότι η δυσαρέσκεια είναι μεγάλη, με τους παίκτες να έχουν φτάσει στο σημείο να σκέφτονται ακόμη και την απεργία, ενόψει του αγώνα πρωταθλήματος με τη Σαλόν.

Η ιδέα αυτή προέρχεται κυρίως από τους βετεράνους Μάικ Τζέιμς και Νίκολα Μίροτιτς, ενώ ο Βασίλης Σπανούλης, που επίσης είναι πίσω στις πληρωμές του, δεν ήταν αρνητικός στο σενάριο. Μάλιστα, σε περίπτωση που γινόταν κάτι τέτοιο, ο Έλληνας τεχνικός θα επέστρεφε προσωρινά στην Ελλάδα μέχρι να λυθεί η κατάσταση. Τα ρεπορτάζ του Σαββάτου (07/02), ωστόσο, αναφέρουν ότι η απεργία χάνει έδαφος, με το τιμ του Έλληνα τεχνικού να συνεχίζει να στηρίζει την ομάδα, τουλάχιστον για όσο αντέξει.

Ο Αλεξέι Φεντορίτσεφ αντιμετωπίζει οικονομικά προβλήματα, και το Πριγκιπάτο επιδιώκει να λύσει την κρίση μέσω της εταιρείας SBM, της οποίας κατέχει το 64% και σκοπεύει να αναλάβει πλήρως τις μετοχές και τις ευθύνες. Οι παίκτες, όμως, ζητούν εγγυήσεις μετά από μήνες καθυστερημένων πληρωμών και αβεβαιότητας, ανησυχώντας κυρίως για τη σιωπή των υπευθύνων σχετικά με την «επόμενη μέρα».