Η FIFA ήρε την απαγόρευση μεταγραφών στην Μποταφόγκο

Onsports Team

Η Μποταφόγκο ανακοίνωσε ότι η FIFA ήρε την απαγόρευση μεταγραφών που της είχε επιβάλει στα τέλη του 2025, λόγω χρέους που σχετίζεται με τη μεταγραφή του Αργεντινού Τιάγκο Αλμάδα.

«Έχω πολύ καλά νέα: ο περιορισμός μεταγραφών έχει αρθεί, ώστε να μπορέσουμε να οριστικοποιήσουμε τις προσθήκες μας για το 2026», δήλωσε ο ιδιοκτήτης της Μποταφόγκο, Τζον Τέξτορ, σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στον λογαριασμό X του συλλόγου.

Η Μποταφόγκο δεν εμφανίζεται πλέον στη βάση δεδομένων όπου η FIFA καταγράφει τους συλλόγους που είναι τιμωρημένοι με απαγόρευση μεταγραφών, επιβεβαίωσε το AFP.

Η Μποταφόγκο, πρωταθλήτρια Βραζιλίας το 2024 και του Κόπα Λιμπερταδόρες, τελεί υπό απαγόρευση μεταγραφών της FIFA από τις 31 Δεκεμβρίου λόγω χρέους που σχετίζεται με τη μεταγραφή του Αργεντινού διεθνούς Τιάγκο Αλμάδα, ο οποίος αγωνίζεται επί του παρόντος στην Ατλέτικο Μαδρίτης.

Η Μποταφόγκο τον υπέγραψε το 2024 όταν έπαιζε για την Ατλάντα Γιουνάιτεντ, μια ομάδα του βορειοαμερικανικού MLS. Ο Αργεντινός κέρδισε το βραζιλιάνικο πρωτάθλημα και το Κόπα Λιμπερταδόρες με την ομάδα του Ρίο ντε Τζανέιρο, η οποία στη συνέχεια τον δάνεισε στη Λιόν τον Ιανουάριο του 2025, πριν τον πουλήσει στην Ατλέτικο τον Ιούλιο.

Ωστόσο, η Ατλάντα Γιουνάιτεντ υπέβαλε καταγγελία στη FIFA διεκδικώντας 21 εκατομμύρια δολάρια σε απλήρωτα μεταγραφικά τέλη που οφείλονται στην Μποταφόγκο, η οποία αποκτήθηκε το 2022 από τον Τζον Τέξτορ. Η FIFA αποφάσισε στη συνέχεια να επιβάλει απαγόρευση μεταγραφών στη βραζιλιάνικη ομάδα για τις επόμενες τρεις μεταγραφικές περιόδους.

Η Μποταφόγκο και η Ολιμπίκ Λιόν ανήκουν στον όμιλο (Eagle Football Holdings) κι εμπλέκονται και οι δύο σε νομικά ζητήματα που σχετίζονται με το χρέος τους. Ο Αμερικανός μεγιστάνας Τζον Τέξτορ αποχώρησε από την Λιόν, η οποία απέφυγε οριακά τον διοικητικό υποβιβασμό στη δεύτερη γαλλική κατηγορία, προτού επανενταχθεί στην κορυφαία κατηγορία τον Ιούλιο.