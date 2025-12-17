Βρούτσης: «Έτσι ενισχύουμε τον ελληνικό αθλητισμό στην πράξη»

Οnsports Τeam

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, γνωστοποίησε τις σημαντικές αποφάσεις που πήρε η Κυβέρνηση για αύξηση της χρηματοδότησης του επαγγελματικού και του ερασιτεχνικού αθλητισμού κατά 21,21% σε σχέση με την προηγούμενη τριετία, για δωρεάν διάθεση των ΕΑΚ στις Εθνικές και για τα 350 υπό εξέλιξη αθλητικά έργα σε όλη την Ελλάδα.

Σε νέες σημαντικές παρεμβάσεις προχώρησε η ηγεσία του Υπουργείου Αθλητισμού και η Κυβέρνηση, προκειμένου να δοθεί ακόμα μεγαλύτερη μέριμνα στον επαγγελματικό και ερασιτεχνικό αθλητισμό της χώρας.

Όπως έκανε γνωστό ο Αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού, κ. Γιάννης Βρούτσης, η Κυβέρνηση προχωρά άμεσα σε αύξηση κατά 21,21% της χρηματοδότησης του ερασιτεχνικού και επαγγελματικού αθλητισμού, μέσω της φορολόγησης των κερδών των παικτών του στοιχήματος, χρήματα που κατευθύνονται απευθείας στις αθλητικές Ομοσπονδίες και τα σωματεία, ενισχύοντας για πρώτη φορά σε τέτοιο βαθμό τη βάση του ελληνικού αθλητισμού.



Είναι χαρακτηριστικό πως το συνολικό ποσό που θα δοθεί το 2026 ανέρχεται σε 80 εκατομμύρια ευρώ, αυξανόμενο σχεδόν κατά 15 εκατομμύρια σε σχέση με την προηγούμενη τριετία, που ήταν σταθερά στα 66 εκατομμύρια.

Παράλληλα, επιβεβαίωσε ότι οι Εθνικές Αθλητικές Εγκαταστάσεις (ΕΑΚ) διατίθενται πλέον δωρεάν για προπονήσεις σε όλες τις Εθνικές Ομάδες, καλύπτοντας όλα τα αθλήματα και αποκαθιστώντας ένα χρόνιο ζήτημα κόστους για την εθνική προετοιμασία.

Στη συνέχεια της ενημέρωσής του γνωστοποίησε πως 350 αθλητικά έργα βρίσκονται σε εξέλιξη σε ολόκληρη τη χώρα, αναβαθμίζοντας υποδομές και διευκολύνοντας την ανάπτυξη του αθλητισμού πανελλήνια.