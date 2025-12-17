ΚΑΕ ΠΑΟΚ: Ανακοινώθηκε το νέο Δ.Σ.

Οnsports Τeam

Ανακοινώθηκε από την επίσημη ιστοσελίδα της ΚΑΕ ΠΑΟΚ το ΔΣ της νέας εποχής στο οποίο βρίσκονται οι κ.κ. Βεζυρτζίδης και Οικονομίδης.

Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ με επίσημη ανακοίνωσή της ενημέρωσε για τη σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, στην νέα εποχή του Αριστοτέλη Μυστακίδη.

Αναλυτικά:

Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει ότι με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, κατά τη συνεδρίαση της 17 Δεκεμβρίου 2025, εκλέχθηκε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο.

To νέο Συμβούλιο είναι επταμελές, έχει πενταετή θητεία και την ακόλουθη σύνθεση:

Νικόλαος Βεζυρτζής, Πρόεδρος

Βασίλειος Οικονομίδης, Αντιπρόεδρος

Ιωάννης Πετμεζάς, Διευθύνων Σύμβουλος

Παναγιώτης Ζαμπίτης, μέλος

Νικόλαος Παπαδόπουλος, μέλος

Δημήτριος Πατρίδας, μέλος

Ευάγγελος Τσακμακάς, μέλος