Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

ΚΑΕ ΠΑΟΚ: Ανακοινώθηκε το νέο Δ.Σ.
Οnsports Τeam 17 Δεκεμβρίου 2025, 12:12
BASKET LEAGUE

ΚΑΕ ΠΑΟΚ: Ανακοινώθηκε το νέο Δ.Σ.

Ανακοινώθηκε από την επίσημη ιστοσελίδα της ΚΑΕ ΠΑΟΚ το ΔΣ της νέας εποχής στο οποίο βρίσκονται οι κ.κ. Βεζυρτζίδης και Οικονομίδης.

Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ με επίσημη ανακοίνωσή της ενημέρωσε για τη σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, στην νέα εποχή του Αριστοτέλη Μυστακίδη. 

Αναλυτικά:

Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει ότι με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, κατά τη συνεδρίαση της 17 Δεκεμβρίου 2025, εκλέχθηκε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο. 

To νέο Συμβούλιο είναι επταμελές, έχει πενταετή θητεία και την ακόλουθη σύνθεση:
 
Νικόλαος Βεζυρτζής, Πρόεδρος
Βασίλειος Οικονομίδης, Αντιπρόεδρος
Ιωάννης Πετμεζάς, Διευθύνων Σύμβουλος
Παναγιώτης Ζαμπίτης, μέλος
Νικόλαος Παπαδόπουλος, μέλος 
Δημήτριος Πατρίδας, μέλος
Ευάγγελος Τσακμακάς, μέλος


Ροή ειδήσεων

ONSPORTS ΘΕΜΑΤΑ
Παναθηναϊκός: Είναι τρελός, είναι τρελός ο Πολωνός
5 λεπτά πριν Παναθηναϊκός: Είναι τρελός, είναι τρελός ο Πολωνός
EUROLEAGUE
Λάσο: «Ομάδα - έκπληξη στην Euroleague η Ζαλγκίρις»
27 λεπτά πριν Λάσο: «Ομάδα - έκπληξη στην Euroleague η Ζαλγκίρις»
NBA
Επέκταση ΝΒΑ: «Λας Βέγκας και Σιάτλ στην πρώτη γραμμή»
48 λεπτά πριν Επέκταση ΝΒΑ: «Λας Βέγκας και Σιάτλ στην πρώτη γραμμή»
SUPER LEAGUE
Το κάλεσμα των παικτών της ΑΕΚ στη Χριστουγεννιάτικη γιορτή της Κυριακής (vid)
52 λεπτά πριν Το κάλεσμα των παικτών της ΑΕΚ στη Χριστουγεννιάτικη γιορτή της Κυριακής (vid)
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved