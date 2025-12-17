Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Παναθηναϊκός: Ψάχνει τη σούπερ περίπτωση Κέπα
Οnsports Τeam 17 Δεκεμβρίου 2025, 13:31
SUPER LEAGUE / Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός: Ψάχνει τη σούπερ περίπτωση Κέπα

Ο Παναθηναϊκός ψάχνεται για την περίπτωση της μεταγραφής τερματοφύλακα με τους «πράσινους» να κοιτάνε την εξαιρετική περίπτωση του Κέπα που αγωνίζεται στην Άρσεναλ και τον γνωρίζει πολύ καλά ο Ράφα Μπενίτεθ.

Από τις βασικές προτεραιότητες του Παναθηναϊκού στο μεταγραφικό παζάρι του χειμώνα είναι το θέμα του τερματοφύλακα. Η απόφαση της διοίκησης και του τεχνικού επιτελείου για μεταγραφή στο τέρμα είναι δεδομένη και σύμφωνα με πληροφορίες που βγήκαν στη δημοσιότητα από την εκπομπή «GRANDE 4» ο Παναθηναϊκός κοιτάζει την περίπτωση του τερματοφύλακα της Άρσεναλ, Κέπα.

Ο Ισπανός κίπερ ουσιαστικά είναι ανενεργός στους «κανονιέρηδες» έχοντας μόλις δύο συμμετοχές, αλλά το βασικό στοιχείο στην όλη υπόθεση είναι η άποψη που έχει για τον παίκτη ο Ράφα Μπενίτεθ.

Την ίδια στιγμή οι πληροφορίες από την Αγγλία θέλουν τον παίκτη να έχει ζητήσει την αποχώρησή του από την ομάδα, ενώ θα πρέπει να θεωρηθεί δεδομένο πως το οικονομικό ύψος του συμβολαίου του δε θα είναι πρόβλημα για τον Παναθηναϊκό.

Τέλος, αξίζει να αναφερθεί πως ο Κέπα ανήκει στην ίδια μανατζερική στέγη με τον προπονητή του Παναθηναϊκού, κάτι που μπορεί να παίξει ρόλο σε όποια επαφή.



Ροή ειδήσεων

ONSPORTS ΘΕΜΑΤΑ
Παναθηναϊκός: Είναι τρελός, είναι τρελός ο Πολωνός
6 λεπτά πριν Παναθηναϊκός: Είναι τρελός, είναι τρελός ο Πολωνός
EUROLEAGUE
Λάσο: «Ομάδα - έκπληξη στην Euroleague η Ζαλγκίρις»
28 λεπτά πριν Λάσο: «Ομάδα - έκπληξη στην Euroleague η Ζαλγκίρις»
NBA
Επέκταση ΝΒΑ: «Λας Βέγκας και Σιάτλ στην πρώτη γραμμή»
48 λεπτά πριν Επέκταση ΝΒΑ: «Λας Βέγκας και Σιάτλ στην πρώτη γραμμή»
SUPER LEAGUE
Το κάλεσμα των παικτών της ΑΕΚ στη Χριστουγεννιάτικη γιορτή της Κυριακής (vid)
52 λεπτά πριν Το κάλεσμα των παικτών της ΑΕΚ στη Χριστουγεννιάτικη γιορτή της Κυριακής (vid)
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved