Κέπα: Αυτό είναι το συμβόλαιό του στην Άρσεναλ

Οnsports Τeam

Εντυπωσιακό, για τα ελληνικά δεδομένα, είναι το συμβόλαιο του τερματοφύλακα που έχει κεντρίσει το ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού και του Ράφα Μπενίτεθ.

Ο Ισπανός τερματοφύλακας της Άρσεναλ, Κέπα, είναι στα ραντάρ του Παναθηναϊκού και αποτελεί μία από τις περιπτώσεις που εξετάζουν οι «πράσινοι» για την θέση του τερματοφύλακα.

Πρόκειται για μία πολύ δύσκολη περίπτωση, γιατί μιλάμε για ένα εξαιρετικό τερματοφύλακα, από την άλλη όμως η σχέση του με τον Ράφα Μπενίτεθ αλλά και η επιθυμία του ίδιου να βρει μια ομάδα που θα του δώσει συμμετοχές είναι στοιχεία που λειτουργούν υπέρ του Παναθηναϊκού.

Άλλωστε το Μουντιάλ του 2026 είναι κάτι που υπάρχει στο μυαλό του Ισπανού παίκτη.

Ο Παναθηναϊκός μπορεί να φέρεται διατεθειμένος να κάνει την υπέρβαση για να κάνει δικό του έναν τέτοιο τερματοφύλακα, όμως η αλήθεια είναι ότι ο Κέπα έχει υπογράψει ένα πολύ μεγάλο, ειδικά για τα ελληνικά δεδομένα, συμβόλαιο.

Συγκεκριμένα, το συμβόλαιο του 31χρονου (1,88μ) ανέρχεται στα 4.400.000 ευρώ. Αυτό το ποσό είναι τα μεικτά χρήματα που κοστίζει στους Κανονιέρηδες, δηλαδή τα καθαρά χρήματα που παίρνει ο Κέπα συν τη φορολογία στην Αγγλία. Το καθαρό ποσό είναι 2.800.000 ευρώ ετησίως.