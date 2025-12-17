Καβάλα - Παναθηναϊκός: Αποχώρησε με φορείο ο Σφιντέρσκι, τραυματίστηκε και ο Πάντοβιτς - Βίντεο

Onsports Team

Με άσχημο τρόπο ξεκίνησε για τον Παναθηναϊκό ο αγώνας στην Καβάλα, αφού ο Κάρολ Σφιντέρσκι έγινε αναγκαστική αλλαγή στο 7ο λεπτό και τον ακολούθησε ο Μίλος Πάντοβιτς λίγο αργότερα.

Ο Πολωνός φορ του Παναθηναϊκού πήρε φανέλα βασικού στο παιχνίδι για το Κύπελλο Ελλάδας με την Καβάλα, όμως στην πρώτη του επιθετική ενέργεια τραυματίστηκε.

Σε μια σέντρα του Μλαντένοβιτς από αριστερά, πήρε την κεφαλιά αλλά βρήκε την μπάλα περισσότερο με το αυτί του, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί και να αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο με φορείο, αφού ζαλιζόταν έντονα.

Στη θέση του πέρασε ο Μίλος Πάντοβιτς, ο οποίος όμως τραυματίστηκε με τη σειρά του στο 25ο λεπτό του αγώνα!

Σε μια υπερέκταση του ποδιού, ένιωσε σφίξιμο στον οπίσθιο μηριαίο του δεξιού του ποδιού κι έγινε αμέσως αναγκαστική αλλαγή, με τον νεαρό Μπόκο να περνάει στη θέση του.

Φυσικά, μιλάμε για πολύ σημαντικά προβλήματα για τον Ράφα Μπενίτεθ ενόψει του ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ την ερχόμενη Κυριακή στην Τούμπα, καθώς απουσιάζει στο Κόπα Άφρικα και ο τρίτος επιθετικός Σιρίλ Ντέσερς.

Οπότε αναμένεται με αγωνία η διάγνωση των γιατρών μετά το τέλος της αναμέτρησης.

Δείτε βίντεο: