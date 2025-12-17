Καβάλα - Παναθηναϊκός: Τα γκολ του αγώνα και το πρώτο τέρμα του Ταμπόρδα - Δείτε βίντεο

Onsports Team

Καβάλα - Παναθηναϊκός : Δείτε τα τρία γκολ της αναμέτρησης, με τον Βισέντε Ταμπόρδα να πετυχαίνει το πρώτο του τέρμα με το Τριφύλλι στον αγώνα για το Κύπελλο Ελλάδας.

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε μουδιασμένα το ματς Κυπέλλου με την Καβάλα, όπου θέλει μόνο τη νίκη για την απευθείας πρόκριση στα προημιτελικά.

Ωστόσο, στο 18ο λεπτό ο Μλαντένοβιτς τελείωσε όμορφα με το δεξί για το 0-1, όταν η μπάλα του στρώθηκε στα πόδια μετά από σέντρα του Μαντσίνι και αδύναμη κεφαλιά απομάκρυνσης του Κρούστινετς.

Λίγο αργότερα, όμως ο Σέρβος μπακ από ωραίος έγινε... μοιραίος.

Κι αυτό γιατί έκανε ανόητο πέναλτι, με τον Μαρκ Σιφναίο να νικάει τον Κότσαρη και να διαμορφώνει το 1-1.

Ο σκόρερ, μάλιστα, πέρασε για ένα σύντομο διάστημα από το «Τριφύλλι», την σεζόν 2018-19, καταγράφοντας συνολικά μόλις 1 συμμετοχή.

Στο δεύτερο ημίχρονο και συγκεκριμένα στο 53' ο Ταμπόρδα με πολύ ωραίο συρτό σουτ έκανε το 1-2 για τον Παναθηναϊκό, πετυχαίνοντας το πρώτο του γκολ με τους «πράσινους».

Θυμίζουμε, βέβαια, πως το πρώτο ημίχρονο σημαδεύτηκε από τους τραυματισμούς των Σφιντέρσκι και Πάντοβιτς, που έχουν σημάνει συναγερμό ενόψει του ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ.

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΓΚΟΛ: