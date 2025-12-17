Ολυμπιακός - Ηρακλής: Τα 4 γκολ του πρώτου ημιχρόνου - Βίντεο

Onsports Team

Ο Ολυμπιακός ήταν καταιγιστικός στο πρώτο ημίχρονο της αναμέτρησης με τον Ηρακλή για το Κύπελλο Ελλάδας κι έχει ήδη εξασφαλίσει την πρώτη θέση της βαθμολογίας στη League Phase και μαζί την απευθείας πρόκριση στα προημιτελικά της διοργάνωσης.

Κάτι που σημαίνει πως εφόσον ξεπεράσει τον αντίπαλο που θα προκύψει στους «8» από τα νοκ άουτ ματς -σε μονό αγώνα στο Φάληρο- τότε στα ημιτελικά είναι πιθανό να διασταυρωθεί με τον Παναθηναϊκό (εφόσον προκριθεί από την προημιτελική φάση σε εντός έδρας μονό αγώνα κόντρα στον νικητή του Άρης-Παναιτωλικός), σε διπλούς αγώνες με το δεύτερο ματς στο Καραϊσκάκη.

