Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός: Ολοταχώς για τρία ντέρμπι μέσα σε μια εβδομάδα!
Onsports Team 17 Δεκεμβρίου 2025, 19:42
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ / Ολυμπιακός / Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός ενδέχεται να δώσουν τρία σπουδαία ντέρμπι μέσα σε μόλις μια εβδομάδα για Κύπελλο Ελλάδας και Super League.

O Παναθηναϊκός επικράτησε με 2-1 της Καβάλας εκτός έδρας, πήρε την απευθείας πρόκριση στα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας, αλλά δεν μπόρεσε να σκοράρει έστω ένα τέρμα παραπάνω.

Ένα γκολ που θα τον έφερνε στην τρίτη θέση της βαθμολογίας, πάνω από την ΑΕΚ (λόγω καλύτερης επίθεσης) και σε ένα διαφορετικό μονοπάτι μέχρι τον τελικό της διοργάνωσης.

Πλέον, μετά και την άνετη νίκη που πέτυχε ο Ολυμπιακός επί του Ηρακλή, το Τριφύλλι τερμάτισε στην τέταρτη θέση, με τους Πειραιώτες να σκαρφαλώνουν στην πρώτη.

Κάτι που σημαίνει πως εφόσον οι δύο ομάδες προκριθούν από τους μονούς εντός έδρας αγώνες τους στα προημιτελικά (οι «πράσινοι» θα αντιμετωπίσουν τον νικητή του Άρης-Παναιτωλικός, ενώ οι «ερυθρόλευκοι» θα μάθουν το ζευγάρι τους μετά το τέλος του ΠΑΟΚ-Μαρκό), τότε θα διασταυρωθούν σε διπλούς αγώνες στα ημιτελικά.

Με το πρώτο ματς στη Λεωφόρο και το δεύτερο στο Καραϊσκάκη.

Ωστόσο, αυτό σημαίνει πως θα διεξαχθούν τρία στη σειρά ντέρμπι Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός μέσα σε μία εβδομάδα! 

Συγκεκριμένα, στις 3 ή τις 4 Φεβρουαρίου θα γίνει ο πρώτος ημιτελικός του Κυπέλλου στη Λεωφόρο, στις 7 Φεβρουαρίου είναι προγραμματισμένο το ματς της Super League στο Καραϊσκάκη και στις 10 ή 11 του ίδιου μήνα θα γίνει η ρεβάνς του Κυπέλλου Ελλάδα, και πάλι στο Φάληρο.


