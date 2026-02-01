Super League Βαθμολογία: Μόνη πρώτη η ΑΕΚ, κερδισμένος ο ΠΑΟΚ – Συνεχίζει το… κυνήγι ο Παναθηναϊκός

Onsports Team

Η ισοπαλία στο ΑΕΚ – Ολυμπιακός φέρνει την Ένωση στην κορυφή στο +1 από τον ΠΑΟΚ και στο +2 από τους «ερυθρόλευκους», με Θεσσαλονικείς και Πειραιώτες να έχουν ματς λιγότερο – Αποτελέσματα και βαθμολογία.

Το 1-1 στο ΑΕΚ – Ολυμπιακός, βγάζει κερδισμένο της 19ης αγωνιστικής στη Super League, τον ΠΑΟΚ. Η Ένωση πήγε στους 45 βαθμούς και είναι στο +1 από τον ΠΑΟΚ, ο οποίος επικράτησε εύκολα του Πανσερραϊκού, αλλά και στο +3 από τον Ολυμπιακό. Οι Θεσσαλονικείς και οι Πειραιώτες έχουν ματς λιγότερο πάντως.

Ο Παναθηναϊκός νίκησε εύκολα την Κηφισιά και διατήρησε τη διαφορά των 9 βαθμών από τον τέταρτο Λεβαδειακό (επικράτησε του Asteras Aktor), με το «τριφύλλι» να έχει ματς λιγότερο.

Όλα αυτά μία εβδομάδα πριν ακολουθήσει η 20η αγωνιστική με διπλά σούπερ ντέρμπι. Ο Άρης φιλοξενεί τον ΠΑΟΚ και… κερασάκι στην τούρτα, το ντέρμπι αιωνίων με τον Ολυμπιακό να φιλοξενεί τον Παναθηναϊκό.

SUPER LEAGUE – 19η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Σάββατο 31 Ιανουαρίου

Παναιτωλικός – Άρης 0-1

Ατρόμητος – ΟΦΗ 1-2

Βόλος – ΑΕΛ 0-2

Κυριακή 1 Φεβρουαρίου

Λεβαδειακός – Asteras Aktor 3-1

Παναθηναϊκός – Κηφισιά 3-0

ΠΑΟΚ – Πανσερραϊκός 4-1

ΑΕΚ – Ολυμπιακός 1-1

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. Α.Ε.Κ. 45

2. Π.Α.Ο.Κ. 44 (18αγ.)

3. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 43 (18αγ.)

4. ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 38

5. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 29 (18αγ.)

6. ΑΡΗΣ 25

7. ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 25

8. Ο.Φ.Η. 21 (18αγ.)

9. ΚΗΦΙΣΙΑ 19 (18αγ.)

10. ΑΕΛ NOVIBET 19

11. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. 17

12. ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 15

13. ASTERAS AKTOR 13 (18αγ.)

14. ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 8

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (20η)

Σάββατο 7 Φεβρουαρίου

ΑΕΛ – Παναιτωλικός

Asteras Aktor – Βόλος

Κηφισιά – Ατρόμητος

Κυριακή 8 Φεβρουαρίου

Πανσερραϊκός – ΑΕΚ

ΟΦΗ – Λεβαδειακός

Άρης – ΠΑΟΚ

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός