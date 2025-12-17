Καβάλα - Παναθηναϊκός: Τα highlights της αναμέτρησης για το Κύπελλο Ελλάδας

Onsports Team

Καβάλα - Παναθηναϊκός : Δείτε τα highlights της αναμέτρησης για τη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.

Ο Παναθηναϊκός των πάρα πολλών αλλαγών και της «πειραματικής» ενδεκάδας (επιστροφή Βιλένα μετά από 16 μήνες, βασικοί για πρώτη φορά επί Μπενίτεθ οι Νίκας, Μαντσίνι) τα βρήκε «σκούρα» απέναντι στην Καβάλα, ωστόσο, κατάφερε να νικήσει με 2-1 στο πλαίσιο της 5ης –εξ αναβολής- αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.

Οι «πράσινοι» βρήκαν τη λύση με το γκολ του Ταμπόρδα στο 53’, έκαναν το «4Χ4» και πέρασαν απευθείας στα προημιτελικά, όμως δεν κατάφεραν να ξεπεράσουν την ΑΕΚ στη διαφορά τερμάτων -κι εφόσον ο Ολυμπιακός νικήσει τον Ηρακλή στο Φάληρο- θα τερματίσουν στην 4η θέση της βαθμολογίας, έχοντας ως υποψήφιο αντίπαλο στους «8» τον νικητή του ζευγαριού Άρης-Παναιτωλικός.

Μάλιστα, εφόσον ο Ολυμπιακός επικρατήσει του Ηρακλή, τότε στα ημιτελικά είναι πιθανό το ντέρμπι «αιωνίων» με το δεύτερο παιχνίδι στο Φάληρο.

Δείτε τα highlights της αναμέτρησης: