Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Καβάλα - Παναθηναϊκός: Τα highlights της αναμέτρησης για το Κύπελλο Ελλάδας
Onsports Team 17 Δεκεμβρίου 2025, 18:33
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ / Παναθηναϊκός

Καβάλα - Παναθηναϊκός: Τα highlights της αναμέτρησης για το Κύπελλο Ελλάδας

Καβάλα - Παναθηναϊκός: Δείτε τα highlights της αναμέτρησης για τη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.  

Ο Παναθηναϊκός των πάρα πολλών αλλαγών και της «πειραματικής» ενδεκάδας (επιστροφή Βιλένα μετά από 16 μήνες, βασικοί για πρώτη φορά επί Μπενίτεθ οι Νίκας, Μαντσίνι) τα βρήκε «σκούρα» απέναντι στην Καβάλα, ωστόσο, κατάφερε να νικήσει με 2-1 στο πλαίσιο της 5ης –εξ αναβολής- αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.

Οι «πράσινοι» βρήκαν τη λύση με το γκολ του Ταμπόρδα στο 53’, έκαναν το «4Χ4» και πέρασαν απευθείας στα προημιτελικά, όμως δεν κατάφεραν να ξεπεράσουν την ΑΕΚ στη διαφορά τερμάτων -κι εφόσον ο Ολυμπιακός νικήσει τον Ηρακλή στο Φάληρο- θα τερματίσουν στην 4η θέση της βαθμολογίας, έχοντας ως υποψήφιο αντίπαλο στους «8» τον νικητή του ζευγαριού Άρης-Παναιτωλικός.

Μάλιστα, εφόσον ο Ολυμπιακός επικρατήσει του Ηρακλή, τότε στα ημιτελικά είναι πιθανό το ντέρμπι «αιωνίων» με το δεύτερο παιχνίδι στο Φάληρο.

Δείτε τα highlights της αναμέτρησης:


ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Καβάλα - Παναθηναϊκός 1-2: Πρόκριση στα προημιτελικά με Ταμπόρδα

Καβάλα - Παναθηναϊκός 1-2: Πρόκριση στα προημιτελικά με Ταμπόρδα
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Καβάλα - Παναθηναϊκός: Τα γκολ του αγώνα και το πρώτο τέρμα του Ταμπόρδα - Δείτε βίντεο

Καβάλα - Παναθηναϊκός: Τα γκολ του αγώνα και το πρώτο τέρμα του Ταμπόρδα - Δείτε βίντεο
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Καβάλα - Παναθηναϊκός: Αποχώρησε με φορείο ο Σφιντέρσκι, τραυματίστηκε και ο Πάντοβιτς - Βίντεο

Καβάλα - Παναθηναϊκός: Αποχώρησε με φορείο ο Σφιντέρσκι, τραυματίστηκε και ο Πάντοβιτς - Βίντεο

Ροή ειδήσεων

BET
Allwyn και ΟΠΑΠ ανακοινώνουν τροποποίηση των όρων της συνένωσης των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων
22 λεπτά πριν Allwyn και ΟΠΑΠ ανακοινώνουν τροποποίηση των όρων της συνένωσης των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Ολυμπιακός - Ηρακλής: Τα 4 γκολ του πρώτου ημιχρόνου - Βίντεο
37 λεπτά πριν Ολυμπιακός - Ηρακλής: Τα 4 γκολ του πρώτου ημιχρόνου - Βίντεο
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Καβάλα - Παναθηναϊκός: Τα highlights της αναμέτρησης για το Κύπελλο Ελλάδας
51 λεπτά πριν Καβάλα - Παναθηναϊκός: Τα highlights της αναμέτρησης για το Κύπελλο Ελλάδας
CONFERENCE LEAGUE
Νίκολιτς: «Θα είναι μια μάχη και όχι καρναβάλι, πρέπει να είμαστε μια γροθιά»
1 ώρα πριν Νίκολιτς: «Θα είναι μια μάχη και όχι καρναβάλι, πρέπει να είμαστε μια γροθιά»
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved