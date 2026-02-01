Λουτσέσκου: «Τον καλύτερο εαυτό τους οι παίκτες στην μνήμη των αδικοχαμένων παιδιών»

Onsports Team

Ο προπονητής του ΠΑΟΚ μίλησε με θαυμασμό για τον σεβασμό και την αντίδραση της οικογένειας του «Δικέφαλου» και της Θεσσαλονίκης, μετά το τραγικό δυστύχημα της Ρουμανίας.

Ο ΠΑΟΚ νίκησε τον Πανσερραϊκό σε ένα ματς που έγινε γιατί έπρεπε. Ο «Δικέφαλος» τίμησε τη μνήμη των αδικοχαμένων «αετόπουλων» και ο Ράζβαν Λουτσέσκου αναφέρθηκε εκεί.

Οι δηλώσεις του προπονητή του ΠΑΟΚ:

«Ήταν μια υποχρέωση για εμάς, δεν ήταν εύκολο με όλη αυτή την κατάσταση, για όλη αυτή την πολύ στενάχωρη εβδομάδα.

Την Πέμπτη δώσαμε ένα παιχνίδι υψηλών απαιτήσεων, που απαίτησε πολλή ενέργεια τόσο σωματικά όσο και πνευματικά. Έπρεπε να προετοιμαστούμε πολύ καλά για να μην δώσουμε ευκαιρίες στον αντίπαλο.

Είμαι ικανοποιημένος γιατί όλοι οι παίκτες μπήκαν συγκεντρωμένοι, σοβαροί, με μεγάλο κίνητρο να δώσουν τον καλύτερο εαυτό τους στη μνήμη των αδικοχαμένων παιδιών.

Νιώθω εντυπωσιασμένος. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει άλλο μέρος που οι άνθρωποι να είναι τόσο ενωμένοι όπως εδώ. Τραγωδίες συμβαίνουν, άνθρωποι υποφέρουν, όμως ο τρόπος που ο ΠΑΟΚ και η Θεσσαλονίκη έρχονται κοντά και δείχνουν τον σεβασμό τους είναι κάτι εξωπραγματικό.

Ο τρόπος συμπεριφοράς, ο τρόπος που δείχνουν τα συναισθήματα και την αγάπη τους για τους ανθρώπους που ανήκουν με αυτή την οικογένεια είναι εντυπωσιακός».