Αντίνο: «Ευχαριστώ για την στήριξη, πάμε για περισσότερα»!
Onsports Team 01 Φεβρουαρίου 2026, 23:11
SUPER LEAGUE / Παναθηναϊκός

Αντίνο: «Ευχαριστώ για την στήριξη, πάμε για περισσότερα»!

Το μήνυμα του Αργεντινού μετά την πρώτη του εμφάνιση με τον Παναθηναϊκό και την πρώτη του συμμετοχή στην Ευρώπη.

Ο Σαντίνο Αντίνο έδειξε με πράξεις πόσο ήθελε να έρθει στον Παναθηναϊκό. Κόντρα στην Κηφισιά έπαιξε για πρώτη φορά με τη φανέλα του «τριφυλλιού» και κέρδισε θερμό χειροκρότημα.

Μέσω social media ο νεαρός θέλησε να μοιραστεί τον ενθουσιασμό του για την έναρξη της ευρωπαϊκής του καριέρας. Έγραψε χαρακτηριστικά:

«Πολύ χαρούμενος για το ντεμπούτο μου με αυτή τη φανέλα και την σημαντική νίκη όλης της ομάδας.

Ευχαριστώ τους οπαδούς για την υποστήριξη!

Πάμε για περισσότερα!».



