Αντίνο: «Ευχαριστώ για την στήριξη, πάμε για περισσότερα»!
Το μήνυμα του Αργεντινού μετά την πρώτη του εμφάνιση με τον Παναθηναϊκό και την πρώτη του συμμετοχή στην Ευρώπη.
Ο Σαντίνο Αντίνο έδειξε με πράξεις πόσο ήθελε να έρθει στον Παναθηναϊκό. Κόντρα στην Κηφισιά έπαιξε για πρώτη φορά με τη φανέλα του «τριφυλλιού» και κέρδισε θερμό χειροκρότημα.
Μέσω social media ο νεαρός θέλησε να μοιραστεί τον ενθουσιασμό του για την έναρξη της ευρωπαϊκής του καριέρας. Έγραψε χαρακτηριστικά:
«Πολύ χαρούμενος για το ντεμπούτο μου με αυτή τη φανέλα και την σημαντική νίκη όλης της ομάδας.
Ευχαριστώ τους οπαδούς για την υποστήριξη!
Πάμε για περισσότερα!».