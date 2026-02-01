LIVE ΑΕΚ – Ολυμπιακός 1-1: Ισοφάρισε με πέναλτι στην τελευταία φάση

Δείτε LIVE την εξέλιξη του ντέρμπι ΑΕΚ - Ολυμπιακός, για τη 19η αγωνιστική της Super League.

Nτέρμπι τίτλου στην «Allwyn Arena», ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό.

Η «Ένωση» πηγαίνει στο δεύτερο συνεχόμενο εντός έδρας ντέρμπι με εξαιρετική ψυχολογία, μια και βρίσκεται στην θέση του… οδηγού του φετινού «μαραθωνίου», έχοντας ωστόσο κι ένα ματς περισσότερο από τους Πειραιώτες.

Το «συγκρότημα» του Μάρκο Νίκολιτς έχει συγκεντρώσει 44 βαθμούς σε 18 αναμετρήσεις και είναι στο +2 από την ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, η οποία έχει ένα ματς λιγότερο, αυτό με τον Αστέρα AKTOR που θα δώσει την ερχόμενη Τετάρτη (04/02).

Στο ντέρμπι της Νέας Φιλαδέλφειας (21:00) οι δύο «μονομάχοι» πηγαίνουν με εξαιρετική ψυχολογία, αφού η ΑΕΚ προέρχεται από δύο σερί νίκες, αλλά κυρίως από την επιβλητική της επικράτηση 4-0 επί του Παναθηναϊκού στο ντέρμπι της 17ης αγωνιστικής στην έδρα της. Από την άλλη, ο Ολυμπιακός πανηγύρισε πριν από μερικές ημέρες την πρόκριση στα play offs του Champions League, πετυχαίνοντας τον πρώτο του στόχο.

Δείτε LIVE την εξέλιξη του ντέρμπι ΑΕΚ - Ολυμπιακός