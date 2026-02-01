ΑΕΚ – Ολυμπιακός: Οι ενδεκάδες του ντέρμπι της Super League

Eurokinissi

Δείτε τις βασικές επιλογές των Μάρκο Νίκολιτς και Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, για το ντέρμπι ΑΕΚ – Ολυμπιακός, για τη 19η αγωνιστική της Super League.

Nτέρμπι τίτλου στην «Allwyn Arena», ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό.

Αμφότερες οι ομάδες πηγαίνουν με εξαιρετική ψυχολογία, αφού η ΑΕΚ προέρχεται από δύο σερί νίκες, συμπεριλαμβανομένου του 4-0 επί του Παναθηναϊκού. Από την άλλη, ο Ολυμπιακός πανηγύρισε πριν από μερικές ημέρες την πρόκριση στα play offs του Champions League, πετυχαίνοντας τον πρώτο του στόχο.

Ο Μάρκο Νίκολιτς αποφάσισε να αλλάξει τον παρτενέρ του Γιόβιτς, καθώς δίπλα του τοποθετήθηκε ο Ζίνι, ο οποίος πήρε τη θέση του Βάργκα, σε σχέση με τα δύο προηγούμενα ματς. Επίσης, ο Γκατσίνοβιτς θα αγωνιστεί ως αριστερός εξτρέμ.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, από την πλευρά του έκανε τέσσερις αλλαγές σε σχέση με το ματς κόντρα στον Άγιαξ. Φανέλα βασικού πήραν οι Μπιανκόν, Σιπιόνι, Τσικίνιο και Ποντένσε.

Η ενδεκάδα της ΑΕΚ: Στρακόσα, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Μαρίν, Πινέδα, Λιούμπιτσιτς, Γκατσίνοβιτς, Ζίνι, Γιόβιτς, ενώ στον πάγκο θα είναι οι: Aγγελόπουλος, Μπρινιόλι, Γκεοργκίεφ, Βίντα, Πενράις, Γκρούγιτς, Ζοάο Μάριο, Μάνταλος, Κουτέσα, Κοϊτά, Ελίασον, Βάργκα.

H ενδεκάδα του Ολυμπιακού: Τζολάκης, Κοστίνια, Ρέτσος, Μπιανκόν, Ορτέγκα, Σιπιόνι, Έσε, Τσικίνιο, Ροντινέι, Ποντένσε, Ταρέμι, ενώ στον πάγκο είναι οι: Πασχαλάκης, Μπότης, Καλογερόπουλος, Νασιμέντο, Γκαρθία, Μουζακίτης, Γιαζίτσι, Μπρούνο, Λουίζ, Βέζο, Μάρτινς.