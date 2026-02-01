ΑΕΚ – Ολυμπιακός: Πανό στη μνήμη των πέντε γυναικών που έχασαν τη ζωή τους στα Τρίκαλα

Eurokinissi

Τη μνήμη των πέντε γυναικών που έχασαν τη ζωή τους στο εργοστάσιο τίμησαν οι οπαδοί της «Ένωσης», στο πλαίσιο του ντέρμπι, ΑΕΚ – Ολυμπιακός, για τη 19η αγωνιστική της Super League.

Η Ελλάδα θρηνεί τις τελευταίες ημέρες, λόγω των δύο τραγικών δυστυχημάτων που συγκλόνισαν τη χώρα.

Το τροχαίο στη Ρουμανία στέρησε τη ζωή σε επτά οπαδούς του ΠΑΟΚ, ενώ η έκρηξη στο εργοστάσιο της «Βιολάντα» οδήγησε στον θάνατο πέντε εργαζόμενες.

Η ΠΑΕ ΑΕΚ, ως ένδειξη σεβασμού στις οικογένειες των θυμάτων, ματαίωσε όλες τις προγραμματισμένες εκδηλώσεις, ενώ στο πέταλο των οργανωμένων υπήρχε ένα πανό για τις πέντε γυναίκες που έχασαν τη ζωή τους στα Τρίκαλα.

«Αυτό είναι για όλους τους γονείς που κάνουνε τα "μαγικά" τους και ας κινδυνεύουν να πεθάνουν με τα ρούχα της δουλειάς τους. Καλό παράδεισο», ανέφερε το συγκλονιστικό πανό στην «Allwyn Arena».