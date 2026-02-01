Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

ΑΕΚ – Ολυμπιακός: Πανό στη μνήμη των πέντε γυναικών που έχασαν τη ζωή τους στα Τρίκαλα
Eurokinissi
Βαγγέλης Πάτας Βαγγέλης Πάτας 01 Φεβρουαρίου 2026, 20:42
SUPER LEAGUE / ΑΕΚ / Ολυμπιακός

ΑΕΚ – Ολυμπιακός: Πανό στη μνήμη των πέντε γυναικών που έχασαν τη ζωή τους στα Τρίκαλα

Τη μνήμη των πέντε γυναικών που έχασαν τη ζωή τους στο εργοστάσιο τίμησαν οι οπαδοί της «Ένωσης», στο πλαίσιο του ντέρμπι, ΑΕΚ – Ολυμπιακός, για τη 19η αγωνιστική της Super League.

Η Ελλάδα θρηνεί τις τελευταίες ημέρες, λόγω των δύο τραγικών δυστυχημάτων που συγκλόνισαν τη χώρα.

Το τροχαίο στη Ρουμανία στέρησε τη ζωή σε επτά οπαδούς του ΠΑΟΚ, ενώ η έκρηξη στο εργοστάσιο της «Βιολάντα» οδήγησε στον θάνατο πέντε εργαζόμενες.

Η ΠΑΕ ΑΕΚ, ως ένδειξη σεβασμού στις οικογένειες των θυμάτων, ματαίωσε όλες τις προγραμματισμένες εκδηλώσεις, ενώ στο πέταλο των οργανωμένων υπήρχε ένα πανό για τις πέντε γυναίκες που έχασαν τη ζωή τους στα Τρίκαλα.

«Αυτό είναι για όλους τους γονείς που κάνουνε τα "μαγικά" τους και ας κινδυνεύουν να πεθάνουν με τα ρούχα της δουλειάς τους. Καλό παράδεισο», ανέφερε το συγκλονιστικό πανό στην «Allwyn Arena».



Ροή ειδήσεων

SUPER LEAGUE
ΑΕΚ – Ολυμπιακός 1-1: «Έκλεψε» βαθμό με… VARίσιο πέναλτι στο 16ο λεπτό των καθυστερήσεων!
27 λεπτά πριν ΑΕΚ – Ολυμπιακός 1-1: «Έκλεψε» βαθμό με… VARίσιο πέναλτι στο 16ο λεπτό των καθυστερήσεων!
SUPER LEAGUE
Super League Βαθμολογία: Μόνη πρώτη η ΑΕΚ, κερδισμένος ο ΠΑΟΚ – Συνεχίζει το… κυνήγι ο Παναθηναϊκός
30 λεπτά πριν Super League Βαθμολογία: Μόνη πρώτη η ΑΕΚ, κερδισμένος ο ΠΑΟΚ – Συνεχίζει το… κυνήγι ο Παναθηναϊκός
SUPER LEAGUE
LIVE ΑΕΚ – Ολυμπιακός 1-1: Ισοφάρισε με πέναλτι στην τελευταία φάση
36 λεπτά πριν LIVE ΑΕΚ – Ολυμπιακός 1-1: Ισοφάρισε με πέναλτι στην τελευταία φάση
SUPER LEAGUE
Αντίνο: «Ευχαριστώ για την στήριξη, πάμε για περισσότερα»!
44 λεπτά πριν Αντίνο: «Ευχαριστώ για την στήριξη, πάμε για περισσότερα»!
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved