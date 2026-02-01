Ομάδες

ΑΕΚ – Ολυμπιακός: «Άνοιξαν» οι ουρανοί στη Νέα Φιλαδέλφεια | Έντονη βροχόπτωση πριν τη σέντρα
Eurokinissi
Βαγγέλης Πάτας Βαγγέλης Πάτας 01 Φεβρουαρίου 2026, 20:07
SUPER LEAGUE / ΑΕΚ / Ολυμπιακός

ΑΕΚ – Ολυμπιακός: «Άνοιξαν» οι ουρανοί στη Νέα Φιλαδέλφεια | Έντονη βροχόπτωση πριν τη σέντρα

Έντονη βροχόπτωση πριν από το ντέρμπι ΑΕΚ – Ολυμπιακός, για την 19η αγωνιστική της Super League.

Nτέρμπι τίτλου στην «Allwyn Arena», ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό.

Αμφότερες οι ομάδες πηγαίνουν με εξαιρετική ψυχολογία, αφού η ΑΕΚ προέρχεται από δύο σερί νίκες, συμπεριλαμβανομένου του 4-0 επί του Παναθηναϊκού. Από την άλλη, ο Ολυμπιακός πανηγύρισε πριν από μερικές ημέρες την πρόκριση στα play offs του Champions League, πετυχαίνοντας τον πρώτο του στόχο.

Η αναμέτρηση, πάντως, είναι πιθανό να διεξαχθεί υπό έντονη βροχόπτωση, οι ουρανοί «άνοιξαν» στη Νέα Φιλαδέλφεια. Οι πρώτες σταγόνες βροχής έπεσαν στις 19:00 κι έκτοτε δεν έχει σταματήσει να βρέχει. Να θυμίσουμε ότι η σέντρα του αγώνα είναι προγραμματισμένη για τις 21:00.



