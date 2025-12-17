Onsports Team

Καβάλα - Παναθηναϊκός : Δείτε τα δύο γκολ που διαμόρφωσαν το 1-1 του πρώτου ημιχρόνου για το Κύπελλο Ελλάδας.

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε μουδιασμένα το ματς Κυπέλλου με την Καβάλα, όπου θέλει μόνο τη νίκη για την απευθείας πρόκριση στα προημιτελικά.

Ωστόσο, στο 18ο λεπτό ο Μλαντένοβιτς τελείωσε όμορφα με το δεξί για το 0-1, όταν η μπάλα του στρώθηκε στα πόδια μετά από σέντρα του Μαντσίνι και αδύναμη κεφαλιά απομάκρυνσης του Κρούστινετς.

Λίγο αργότερα, όμως ο Σέρβος μπακ από ωραίος έγινε... μοιραίος.

Κι αυτό γιατί έκανε ανόητο πέναλτι, με τον Μαρκ Σιφναίο να νικάει τον Κότσαρη και να διαμορφώνει το 1-1.

Ο σκόρερ, μάλιστα, πέρασε για ένα σύντομο διάστημα από το «Τριφύλλι», την σεζόν 2018-19, καταγράφοντας συνολικά μόλις 1 συμμετοχή.

Θυμίζουμε, βέβαια, πως το πρώτο ημίχρονο σημαδεύτηκε από τους τραυματισμούς των Σφιντέρσκι και Πάντοβιτς, που έχουν σημάνει συναγερμό ενόψει του ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ.

