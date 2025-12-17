Παναθηναϊκός: Είναι τρελός, είναι τρελός ο Πολωνός

Οnsports Τeam

Σαν σήμερα, πριν από 36 ολόκληρα χρόνια ο Κριστόφ Βαζέχα φόρεσε για πρώτη φορά τη φανέλα με το τριφύλλι στο στήθος και το Νο7 στην πλάτη και ξεκίνησε να γράφει ιστορία.

Ιστορική είναι η σημερινή ημέρα για όλη την οικογένεια του Παναθηναϊκού. Ένας αθλητής που τίμησε όσο λίγοι τη φανέλα του «τριφυλλιού», που αγάπησε όσο λίγοι την ομάδα και αγαπήθηκε όσα ακόμα πιο λίγοι από τον κόσμο της, «κλείνει» 36 ολόκληρα χρόνια από τη στιγμή που φόρεσα τη φανέλα με το τριφύλλι στο στήθος και το Νο7 στην πλάτη.

Ο λόγος για τον μεγάλο και ανυπέρβλητο Κρίστοφ Βαζέχα. Και όχι, δεν κάνουμε λάθος. Η πρώτη φορά που ο Πολωνός, τότε και Ελληνοπολωνός πλέον, φόρεσε τη φανέλα του Παναθηναϊκού ήταν στις 17 Δεκεμβρίου του 1989 κόντρα στην ΑΕΚ, εν τη απουσία του Δημήτρη Σαραβάκου με τον Βαζέχα να παίρνει το νούμερο του μεγάλου «μικρού».

Από εκείνο το βράδυ και έπειτα άρχισε να γράφεται ιστορία. Ο Βαζέχα μπορεί να μην σκόραρε στο ντεμπούτο του αλλά αυτό ήταν το λιγότερο. Ο «τρελός» Πολωνός αποδείκνυε κάθε χρόνο στην πράξη πως επρόκειτο για μία πραγματική «μηχανή» των γκολ. Για έναν παίκτη ορισμό του στράικερ που… μύριζε το γκολ όσο ελάχιστοι.

Ο «Χρηστάρας», αφού με τα χρόνια έγινε… δικός μας, σκόραρε 319 φορές σε 553 επίσημους αγώνες με τον Παναθηναϊκό και έμεινε στην ιστορία αφού αυτή η επίδοση τον κατατάσσει στην κορυφή του πίνακα των σκόρερ όλων των εποχών στην ιστορία του Συλλόγου.