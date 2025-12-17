Παναθηναϊκός: Έτοιμος ο Σλούκας, αποφασίζει για Χολμς ο Αταμάν

Οι «πράσινοι» ολοκλήρωσαν την σημερινή τους προπόνηση για το ματς με τη Χάποελ, με τον Τούρκο τεχνικό να έχει στη διάθεσή του και τον αρχηγό της ομάδας αλλά και τον Αμερικανό σέντερ.

Ο Παναθηναϊκός έχει το momentum, έχει την ψυχολογία, έχει την έδρα και θέλει να τα εκμεταλλευτεί όλα στην αυριανή αναμέτρηση με τη Χάποελ Τελ Αβίβ και να πάρει τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη του. Αυτό όμως δε θα είναι εύκολο μιας και η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη έχει πραγματοποιήσει μια εξαιρετική σεζόν, μέχρι τώρα και βρίσκεται στην κορυφή της κατάταξης.

Τα ευχάριστα για τον Εργκίν Αταμάν έρχονται από το μέτωπο των τραυματιών. Από τη μία ο Ρισόν Χολμς ο οποίος έχει ξεπεράσει πλήρως τον τραυματισμό του και παίρνει μέρος κανονικά στην προπόνηση της ομάδας και από την άλλη ο Κώστας Σλούκας ο οποίος δεν έχει κανένα πρόβλημα με το γόνατό του και θα είναι κανονικά στη διάθεση του προπονητή του για την αναμέτρηση με τη Χάποελ.

Όσο για τον Αμερικανό σέντερ η απόφαση για τη συμμετοχή του ή όχι θα παρθεί από τον Εργκίν Αταμάν κατά τη διάρκεια της αυριανής ημέρας.