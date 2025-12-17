Φαρίντ: «Η άμυνα μας έδωσε μια σημαντική νίκη»

Ο Κένεθ Φαρίντ μίλησε για το διπλό επί της Φενέρμπαχτσε και τόνισε ότι είναι χαρούμενος που λόγω των πολλών παιχνιδιών δεν υπάρχουν πολλές προπονήσεις.

Ο Παναθηναϊκός άφησε πίσω του την νίκη στην Κωνσταντινούπολη και πλέον έχει στρέψει το ενδιαφέρον του στον αυριανό αγώνα με την πρωτοπόρο Χάποελ Τελ Αβίβ.

Ο Κένεθ Φαρίντ μίλησε τόσο για το χθεσινό διπλό, όσο και για το γεγονός ότι δεν υπάρχουν στο πρόγραμμα πολλές προπονήσεις.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

Για το ποιο ήταν το κλειδί απέναντι στη νίκη επί της Φενέρμπαχτσε: “Ήταν η αμυντική προσέγγιση που είχε η ομάδα. Ξεκινήσαμε καλά στο πρώτο μέρος, αλλά στην 3η περίοδο μάς έδωσαν μία “γροθιά” στα δόντια. Καταφέραμε να ξαναβρούμε τον ρυθμό μας, με μερικά στοπ από την άμυνα πήραμε τα ηνία και μία πολύ μεγάλη νίκη”.

Για το ματς με τη Χάποελ: “Το προσεγγίζουμε όπως κάθε παιχνίδι. Ποτέ δεν θέλουμε να χάσουμε. Πάντα στόχος είναι νίκη. Ξέρουμε ότι είναι πρώτοι στη βαθμολογία, είναι μία πάρα πολύ καλή ομάδα, αλλά θα κάνουμε το παιχνίδι μας και για το back to back, γιατί αυτή η διαβολοβδομάδα είχε παιχνίδι με μόλις μία ενδιάμεση ημέρα για τον Παναθηναϊκό, στην οποία είχε ταξίδι και προπόνηση. Οπότε ουσιαστικά καθόλου ξεκούραση.

Εγώ είμαι συνηθισμένος σε αυτό από το NBA. Θα ήταν όντως πιο δύσκολα αν ήταν κάθε μέρα και δεν είχε ενδιάμεση ημέρα, αλλά τώρα δεν είναι κάτι που με επηρεάζει. Το έχω ξανακάνει, ξέρω πώς είναι. Εγώ είμαι χαρούμενος που υπάρχουν πολλά παιχνίδια, γιατί υπάρχουν λιγότερες προπονήσεις”.