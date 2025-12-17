Παναθηναϊκός: Στην προπόνηση ο Χολμς

Ο Παναθηναϊκός επέστρεψε από την Πόλη, πήγε κατευθείαν στο Telekom Center Athens και ξεκίνησε την προετοιμασία του για την αναμέτρηση με τη Χάποελ, με τον Ρισόν Χολμς να ακολουθεί κανονικά το πρόγραμμα της ομάδας.

Η ψυχολογία στην ομάδα του Παναθηναϊκού έχει αλλάξει άρδην μετά τη μεγάλη νίκη του "τριφυλλιού" στην Πόλη επί της Φενέρμπαχτσε και πλέον οι "πράσινοι" στρέφουν την προσοχή τους στον αυριανό αγώνα με την Χάποελ.

Η ομάδα του Παναθηναϊκού αναχώρησε από την πόλη το πρωί, επέστρεψε νωρίς το μεσημέρι στην Αθήνα και εν συνεχεία η αποστολή πήγε κατευθείαν στο Telekom Center προκειμένου νε ξεκινήσουν την προετοιμασία τους για το παιχνίδι με την ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη.

Στην σημερινή προπόνηση πήρε μέρος και ο Ρισόν Χολμς, ο οποίος βρίσκεται πλέον μια ανάσα από την επιστροφή του στην αγωνιστική δράση και ο Εργκίν Αταμάν θα είναι αυτός που θα αποφασίσει για το πότε θα τον ρίξει και πάλι στη "μάχη".