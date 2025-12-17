Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Λάσο: «Ομάδα - έκπληξη στην Euroleague η Ζαλγκίρις»
Οnsports Τeam 17 Δεκεμβρίου 2025, 14:25
EUROLEAGUE

Λάσο: «Ομάδα - έκπληξη στην Euroleague η Ζαλγκίρις»

Ο Ισπανός τεχνικός μετράει αντίστροφα για το ντεμπούτο του στον πάγκο της Εφές και μιλάει για τον πολύ δύσκολο αγώνα με τη Ζάλγκιρις. 

Ο Πάμπλο Λάσο θα κάνει το ντεμπούτο του στον πάγκο της Εφές και στις δηλώσεις του ενόψει της αναμέτρησης κόντρα στη Ζαλγκίρις για την 16η αγωνιστική της Euroleague και μίλησε για τις δυσκολίες που έχει να αντιμετωπίσει η ομάδα του κόντρα στην ομάδα του Κάουνας. 

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Η Ζαλγκίρις Κάουνας είναι μια από τις ομάδες-έκπληξη της Euroleague, έχοντας ξεκινήσει τη σεζόν με πολύ καλό τρόπο. Ο συνδυασμός των Νάιτζελ Ουίλιαμς-Γκος και Σιλβέν Φρανσίσκο παρέχει στην ομάδα σημαντικά πλεονεκτήματα, ενώ ο πυρήνας των Λιθουανών παικτών συμβάλλει σημαντικά στη συνολική της απόδοση.

Αν και το επερχόμενο εκτός έδρας παιχνίδι θα είναι απαιτητικό, αν πρέπει να ανησυχώ για κάτι αυτή τη στιγμή, αυτό αφορά την απόδοση της ομάδας μου με τον σωστό τρόπο.
 
Αυτό είναι κάτι πάνω στο οποίο δουλεύουμε καθημερινά, γνωρίζοντας πλήρως ότι η Ζαλγκίρις Κάουνας είναι σταθερά ένας δύσκολος αντίπαλος, που υποστηρίζεται από παθιασμένους οπαδούς σε ένα σπουδαίο γήπεδο. Επομένως, η νίκη στο Κάουνας θα απαιτήσει μια εξαιρετική συνολική απόδοση».


Ροή ειδήσεων

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Καβάλα - Παναθηναϊκός: LIVE ο αγώνας για το Κύπελλο Ελλάδας
29 λεπτά πριν Καβάλα - Παναθηναϊκός: LIVE ο αγώνας για το Κύπελλο Ελλάδας
EUROLEAGUE
Παναθηναϊκός: Έτοιμος ο Σλούκας, αποφασίζει για Χολμς ο Αταμάν
31 λεπτά πριν Παναθηναϊκός: Έτοιμος ο Σλούκας, αποφασίζει για Χολμς ο Αταμάν
EUROLEAGUE
Αταμάν: «Θα αποφασίσουμε αύριο για Χολμς, πρέπει να παίξουμε έξυπνα και επιθετικά»
42 λεπτά πριν Αταμάν: «Θα αποφασίσουμε αύριο για Χολμς, πρέπει να παίξουμε έξυπνα και επιθετικά»
EUROLEAGUE
Φαρίντ: «Η άμυνα μας έδωσε μια σημαντική νίκη»
50 λεπτά πριν Φαρίντ: «Η άμυνα μας έδωσε μια σημαντική νίκη»
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved