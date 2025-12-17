Παναθηναϊκός: Με πολλές αλλαγές και Βιλένα, Ταμπόρδα και Νίκα κόντρα στην Καβάλα

Οnsports Τeam

Με πολλές αλλαγές στην ενδεκάδα θα παρατάξει την ομάδα του ο Ράφα Μπενίτεθ για την αναμέτρηση του Κυπέλλου με την Καβάλα.

Ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται από την Καβάλα, στο πλαίσιο της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας και ο Ισπανός τεχνικός του "τριφυλλιού" έχει προσαρμόσει τα πλάνα του με πολλές αλλαγές.

Ο Ράφα Μπενίτεθ κατέληξε στην ενδεκάδα που θα παρατάξει στον αγωνιστικό χώρο, γνωρίζοντας εκ των προτέρων ότι δεν μπορεί να υπολογίζει στους Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά, Τσέριν, Ζαρουρί, Λαφόν, Ντέσερς, Σάντσες, Κυριακόπουλο και Πελίστρι.

Κάτω από τα δοκάρια θα βρίσκεται ο Κότσαρης, με τους Κώτσιρα και Μλαντένοβιτς στα άκρα της άμυνας και τους Ίνγκασον και Φικάι να αποτελούν το δίδυμο των στόπερ.

Στην μεσαία γραμμή θα ξεκινήσουν οι Μπρέγκου και Βιλένα, με την τριπλέτα των Νίκα, Ταμπόρδα και Μαντσίνι πίσω από τον προωθημένο Σφιντέρσκι.