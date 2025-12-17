Επέκταση ΝΒΑ: «Λας Βέγκας και Σιάτλ στην πρώτη γραμμή»

Οnsports Τeam

Ο Άνταμ Σίλβερ με δηλώσεις του ουσιαστικά επιβεβαίωσε τις φήμες που θέλουν τη Λίγκα να έχει βάλει στο στόχαστρο το Λας Βέγκας και το Σιάτλ.

Ο επικεφαλής του ΝΒΑ μίλησε πριν από τον τελικό του NBA Cup στο Λας Βέγκας, τονίζοντας ότι η λίγκα βρίσκεται σε φάση αξιολόγησης των δεδομένων. «Δεν είναι μυστικό ότι εξετάζουμε σοβαρά την αγορά του Λας Βέγκας. Κοιτάμε και το Σιάτλ, ενώ έχουμε εξετάσει και άλλες αγορές», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Βρισκόμαστε στη διαδικασία συζητήσεων με τις υπάρχουσες ομάδες, ώστε να μετρήσουμε το επίπεδο ενδιαφέροντος και να κατανοήσουμε καλύτερα τα οικονομικά δεδομένα, καθώς και το πώς θα έμοιαζε το οικονομικό πλάνο (pro forma) για νέες ομάδες. Κάποια στιγμή μέσα στο 2026 θα καταλήξουμε σε απόφαση», υπογράμμισε ο Σίλβερ.

Η τελευταία επέκταση του ΝΒΑ πραγματοποιήθηκε το 2004, με την είσοδο των Σάρλοτ Μπόμπκατς ως 30ής ομάδας του πρωταθλήματος. Το Σιάτλ φιλοδοξεί να επιστρέψει στον «χάρτη» της λίγκας, έχοντας χάσει τους Σουπερσόνικς το 2008, όταν η ομάδα μετακόμισε στην Οκλαχόμα Σίτι. Από την άλλη, το Λας Βέγκας δεν έχει φιλοξενήσει ποτέ ομάδα του ΝΒΑ, διατηρεί όμως στενούς δεσμούς με τη λίγκα, ως έδρα του Summer League και των ημιτελικών και τελικών του NBA Cup τα τελευταία χρόνια.

«Το Σιάτλ και το Λας Βέγκας είναι δύο εξαιρετικές πόλεις», σημείωσε ο Σίλβερ. «Είχαμε ομάδα στο Σιάτλ με μεγάλη ιστορία επιτυχιών. Στο Λας Βέγκας υπάρχει ομάδα στο WNBA, οι Aces, διοργανώνουμε εδώ το Summer League εδώ και 20 χρόνια και διεξάγουμε τους αγώνες του NBA Cup, οπότε γνωρίζουμε πολύ καλά αυτή την αγορά. Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι, παρά την παρουσία πολλών άλλων μεγάλων επαγγελματικών ομάδων και επιλογών ψυχαγωγίας, το Λας Βέγκας μπορεί να στηρίξει μια ομάδα του ΝΒΑ».