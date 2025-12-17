Ομάδες

Ποέτα για Μπράουν: «Αν ο Λορένζο είναι μαζί μας θα τα αλλάξουμε όλα»
Οnsports Τeam 17 Δεκεμβρίου 2025, 13:02
EUROLEAGUE

Ποέτα για Μπράουν: «Αν ο Λορένζο είναι μαζί μας θα τα αλλάξουμε όλα»

Ο τεχνικός της Αρμάνι μίλησε για την περίπτωση του πρώην παίκτη του Παναθηναϊκού, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η ομάδα του δε θα προχωρήσει σε μεταγραφή.

Ο Πέπε Ποέτα μετά την νίκη της ομάδας του επί της Ρεάλ στάθηκε στην περίπτωση του Λορένζο Μπράουν τονίζοντας ότι πριν από λίγο καιρό η Αρμάνι τσέκαρε την αγορά, αλλά τώρα δεν είναι σε... εγρήγορση σε αυτό το κομμάτι. 

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Παραμένουμε σε εγρήγορση στην αγορά, αλλά είναι σαφές ότι αν ο Λορέντζο Μπράουν είναι μαζί μας, θα τα αλλάξουμε όλα.
Εξετάζαμε την πιθανότητα ενός χειριστή, αλλά τώρα είμαστε λίγο λιγότερο σε εγρήγορση».


