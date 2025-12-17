Ομάδες

Το κάλεσμα των παικτών της ΑΕΚ στη Χριστουγεννιάτικη γιορτή της Κυριακής (vid)
Οnsports Τeam 17 Δεκεμβρίου 2025, 14:00
SUPER LEAGUE / ΑΕΚ

Μια ξεχωριστή εκδήλωση θα λάβει χώρα την Κυριακή 21/12, πριν από το τελευταίο ματς του 2025 με τον ΟΦΗ, στην OPAP Arena, καθώς η ΠΑΕ ΑΕΚ πραγματοποιεί την Χριστουγεννιάτικη γιορτή της. 

Καθώς η αντίστροφη μέτρηση για τα φετινά Χριστούγεννα φτάνει στο τέλος της, οι περισσότερες ομάδες αρχίζουν και μπαίνουν και αυτές στο πνεύμα των Εορτών. 

Μία από τις ομάδες αυτές είναι και η ΑΕΗ η οποία θα πραγματοποιήσει τη Χριστουγεννιάτικη γιορτή της πριν από τον αγώνα της Κυριακής με τον ΟΦΗ. 

Θωμάς Στρακόσα, Σταύρος Πήλιος και Δημήτρης Καλοσκάμης καλούν τον κόσμο να δώσει το παρών σε μι γιορτή που θα έχει μουσικές νότες με Stavento, Daphne Lawrence αλλά και πλούσιο κοινωνικό χαρακτήρα καθώς όπως τονίζεται έχουν οργανωθεί δράσεις από την ΑΜΚΕ ΙΑΣΙΣ και τον Πανελλήνιο Σύλλογο Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής».



