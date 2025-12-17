Ομάδες

Αιχμές Ομπράντοβιτς για τη διαιτησία
Οnsports Τeam 17 Δεκεμβρίου 2025, 12:42
EUROLEAGUE

Αιχμές Ομπράντοβιτς για τη διαιτησία

Ο τεχνικός του Ερυθρού Αστέρα μίλησε για την εκτός έδρας ήττα της ομάδας του από τη Χάποελ και εξαπέλυσε σαφείς αιχμές για τη διαιτησία. 

Ο Ερυθρός Αστέρας δεν τα κατάφερε κόντρα στην Χάποελ και γνώρισε την ήττα από την ομάδα του Τελ Αβίβ, με τον Σάσα Ομπράντοβιτς να δίνει το δικό του σχόλιο για την αναμέτρηση και να βάζει στο... στόαχστρό του τους διαιτητές της αναμέτρησης. 

Αναλυτικά όσα είπε:

«Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι έπρεπε να γυρίσουμε καλύτερα την μπάλα. Καταφέραμε να πάρουμε περισσότερες βολές, επειδή ο αντίπαλος ήταν στο μπόνους. Πρέπει επίσης να πω κάτι για τις τεχνικές ποινές. Αυτό μας συμβαίνει για δεύτερη συνεχόμενη φορά.

Δόθηκε μια τεχνική ποινή εναντίον μας και η άλλη πλευρά έκανε το ίδιο πράγμα και δεν δόθηκε τίποτα. Όπως δόθηκε στη μία πλευρά, τότε πρέπει να υπάρχει το ίδιο κριτήριο και στην άλλη. Αν τιμωρείς κάποιον με τεχνική ποινή, κράτα το ίδιο κριτήριο».



