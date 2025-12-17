Παναθηναϊκός: Στην κυκλοφορία τα εισιτήρια για το εκτός έδρας παιχνίδι με τη Φερεντσβάρος

Οnsports Τeam

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ενημέρωση για τον τρόπο διάθεσης των εισιτηρίων του εκτός έδρας αγώνα με τη Φερεντσβάρος.

Ο Παναθηναϊκός στις 22 Ιανουαρίου 2026 αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη Φερεντσβάρος σε ένα ματς που θέλει τη συμπαράσταση του κόσμου του για να μπορέσει να πάρει το επιθυμητό αποτέλεσμα που θα τον στείλει στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Η ΠΑΕ με ανακοίνωσή της γνωστοποίησε πως ξεκινάει η διάθεση των εισιτηρίων και παράλληλα ενημέρωσε για όλες τις σχετικές λεπτομέρειες.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

“Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ενημερώνει τους φιλάθλους που ενδιαφέρονται να προμηθευτούν εισιτήριο για τον αγώνα Φερεντσβάρος – Παναθηναϊκός, ο οποίος θα διεξαχθεί την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026, ότι μπορούν να υποβάλουν το αίτημά τους στο info@paotickets.gr.

Για κάθε άτομο θα πρέπει να αποσταλούν τα παρακάτω στοιχεία, γραμμένα με κεφαλαία λατινικά:

ΟΝΟΜΑ – ΕΠΙΘΕΤΟ – ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ή ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ – ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ – EMAIL ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ.

Δεδομένης της υψηλής ζήτησης, θα δοθεί προτεραιότητα στους κατόχους εισιτηρίων διαρκείας. Σε αυτή την περίπτωση, παρακαλούμε να μας γνωστοποιήσετε επιπλέον τον κωδικό του Gov Wallet του εισιτηρίου διαρκείας σας καθώς και τη θύρα που αναγράφεται στο γήπεδο της Λεωφόρου.

Το διάστημα υποβολής αιτημάτων είναι έως και τη Δευτέρα 22/12. Για τα αιτήματα που θα εγκριθούν, θα ακολουθήσει επικοινωνία από το Τμήμα Εισιτηρίων της ΠΑΕ Παναθηναϊκός.

Το κόστος του εισιτηρίου έχει οριστεί στα 17€ για την κερκίδα των φιλοξενούμενων και 43€ τα 1st class”.