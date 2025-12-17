Παναθηναϊκός: Τσάρτερ για τη Βουδαπέστη και το ματς που θα «σφραγίσει» την πρόκριση

Οnsports Τeam

Ο Παναθηναϊκός θέλει να «σφραγίσει» την πρόκρισή του στην επόμενη φάση του Europa League στον εκτός έδρας αγώνα με τη Φερεντσβάος και εκεί αναμένεται να έχει τη δυναμική συμπαράσταση του κόσμου του.

Δύο αγωνιστικές πριν από το τέλος της League Phase του Europa League και ο Παναθηναϊκός την επόμενη αγωνιστική κοντράρεται εκτός έδρας με την Φερεντσβάρος και θέλει το διπλό που θα τον... στείλει στην επόμενη φάση.

Όπως έγινε γνωστό για το συγκεκριμένο παιχνίδι η ΠΑΕ θα "ναυλώσει" τσάρτερ προκειμένου να υπάρξει ακόμα μεγαλύτερη παρουσία οπαδών,

Όπως αναφέρεται στη σχετική ενημέρωση, το πακέτο που προσφέρει το Aktina Travel Group περιλαμβάνει θέση στην απευθείας πτήση charter με μια αποσκευή 23kg (Sky Express), δυο διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο 4* με πρωινό, μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο, φόρους αεροδρομίων και ασφάλεια αστικής ευθύνης.

Τιμή κατ’ άτομο: 750€ σε δίκλινο, 800€ σε μονόκλινο. Στην τιμή δεν περιλαμβάνεται το εισιτήριο αγώνα, το οποίο είναι εξασφαλισμένο. Δυνατότητα επιλογής κατηγορίας εισιτηρίου.