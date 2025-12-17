Άρης: Επίσκεψη στο Αμβούργο από τον πρόξενο, Ιωάννη Βικελίδη

Οnsports Τeam

Ο ανιψιός του Κλεάνθη Βικλίδη, Ιωάννης, νυν Πρόξενος στο Αμβούργο επισκέφτηκε την αποστολή του Άρη που βρίσκεται στην πόλη για τον αγώνα με τους Χάμπουργκ Τάουερς.

Όσα αναφέρει η ΚΑΕ Άρης:

Ο πρόξενος της Ελλάδας στο Αμβούργο, Ιωάννης Βικελίδης, επισκέφθηκε την αποστολή του ΑΡΗ Betsson

Συνοδευόμενος από τον άμεσο συνεργάτη του στο προξενείο, Μάνο Βασιλειάδη, ο πρόξενος συνομίλησε με τους προπονητές, τους αθλητές και το σταφ της ομάδας, προσφέροντας σε όλους αναμνηστικά δώρα.

Από την πλευρά του ΑΡΗ Betsson, ο team manager, Χρήστος Ταπούτος, πρόσφερε με τη σειρά του δώρα στον κ. Βικελίδη και τους συνεργάτες του, οι οποίοι ευχήθηκαν καλή επιτυχία στην ομάδα για τον αποψινό (20.30) αγώνα, στον οποίο, όπως και πέρυσι, θα είναι παρόντες, μαζί με τους εκατοντάδες φίλους του ΑΡΗ Betsson.