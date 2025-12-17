Ομάδες

Άρης: Επίσκεψη στο Αμβούργο από τον πρόξενο, Ιωάννη Βικελίδη
Οnsports Τeam 17 Δεκεμβρίου 2025, 12:01
ΜΠΑΣΚΕΤ / Άρης

Άρης: Επίσκεψη στο Αμβούργο από τον πρόξενο, Ιωάννη Βικελίδη

Ο ανιψιός του Κλεάνθη Βικλίδη, Ιωάννης, νυν Πρόξενος στο Αμβούργο επισκέφτηκε την αποστολή του Άρη που βρίσκεται στην πόλη για τον αγώνα με τους Χάμπουργκ Τάουερς. 

Όπως και πέρυσι έτσι και φέτος, o γενικός πρόξενος της Ελλάδας στο Αμβούργο Ιωάννης Βικελίδης, ανιψιός του αείμνηστου Κλεάνθη, επισκέφτηκε την αποστολή του Άρη, στο ξενοδοχείο, που έχει καταλύσει στη γερμανική πόλη.

Όσα αναφέρει η ΚΑΕ Άρης:

Ο πρόξενος της Ελλάδας στο Αμβούργο, Ιωάννης Βικελίδης, επισκέφθηκε την αποστολή του ΑΡΗ Betsson

Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, την αποστολή του ΑΡΗ Betsson στο Αμβούργο επισκέφθηκε ο γενικός πρόξενος της Ελλάδας στη γερμανική πόλη, Ιωάννης Βικελίδης, ανιψιός του αείμνηστου Κλεάνθη Βικελίδη.
 
Συνοδευόμενος από τον άμεσο συνεργάτη του στο προξενείο, Μάνο Βασιλειάδη, ο πρόξενος συνομίλησε με τους προπονητές, τους αθλητές και το σταφ της ομάδας, προσφέροντας σε όλους αναμνηστικά δώρα.
 
 


