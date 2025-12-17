ΚΑΕ ΠΑΟΚ: Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Οnsports Τeam

Ημέρα εξελίξεων είναι η σημερινή για την ομάδα του ΠΑΟΚ καθώς θα οριστικοποιηθούν πολλές από τις αλλαγές του νέου διοικητικού σχήματος.

Έκτακτη Γενική Συνέλυση αναμένεται να πραγματοποιηθεί σήμερα στην ΚΑΕ ΠΑΟΚ και σε περίπτωση που δεν υπάρξει απαρτία έχει ήδη προβλεφθεί επαναληπτική συνέλευση για τις 23 του μήνα.

Παράλληλα, ο Τέλης Μυστακίδης έχει καταστήσει σαφές, μέσω επίσημης τοποθέτησης, ότι προτίθεται να συνεισφέρει το ποσό των 12 εκατομμυρίων ευρώ στην επικείμενη Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου.

Επιπλέον, έχει συμφωνηθεί πως έως τις 15 Ιανουαρίου θα έχει ολοκληρωθεί η πλήρης εξόφληση των οικονομικών υποχρεώσεων της εταιρείας.

Τι ισχύει για σήμερα:

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΑΕ ΠΑΟΚ προσκαλεί τους μετόχους της εταιρίας σε έκτακτη Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025 στις 10:00 στο PAOK Sports Arena.

Για τη συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση της 17ης Δεκεμβρίου 2025, είναι απαραίτητο οι μέτοχοι να ενημερώσουν με σχετικό email στη διεύθυνση metoxos@paokbc.gr έως την 15η Δεκεμβρίου 2025, ώστε να λάβουν τη σχετική επιβεβαιωτική απάντηση.