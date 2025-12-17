Ο Elite Βόσνιος Πελίτο στο ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός

Οnsports Τeam

Η ΚΕΔ ανακοίνωσε τους διαιτητές της 15ης αγωνιστικής με όλα τα βλέμματα να είναι στραμμένα στο ντέρμπι της Τούμπας.

Γνωστοί έγιναν οι διαιτητές της 15ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League. Για δεύτερη φορά τη φετινή σεζόν δεν θα σφυρίξει ντέρμπι Γερμανός. Μετά το ΠΑΟΚ-Άρης που είχε οριστεί Σέρβος, η ΚΕΔ φέρνει τον Βόσνιο Ιρφάν Πελίτο για την αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό.

Ο 41χρονος ρέφερι ανήκει στην Elite κατηγορία της UEFA κι έχει σφυρίξει ακόμα τέσσερα ματς στο ελληνικό πρωτάθλημα κατά το παρελθόν. Για τα πλέι οφ προ διετίας είχε διευθύνει το Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ 2-1 (3/4/22) και το ΑΕΚ-ΠΑΟΚ 1-2 (5/1/21) πριν 4,5 χρόνια. Παλαιότερα σφύριξε και τους αγώνες ΑΕΚ-Αστέρας 2-2 (20/2/21), ΑΕΚ-Παναθηναϊκός 1-2 (6/12/20).