Ο Elite Βόσνιος Πελίτο στο ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός

Βοηθοί του θα είναι οι συμπατριώτες του Σενάντ Ιμπρισιμπέγκοβιτς, Αμέρ Μάτσιτς, 4ος ο Πολυχρόνης και στο VAR ο Πορτογάλος Τιάγκο Μπρούνο Λόπες Μαρτίνς με τον Κουμπαράκη.
Λεβαδειακός-Πανσερραϊκός: Παπαδόπουλος (Κορωνάς, Μωυσιάδης, 4ος Τικόζογλου, VAR: Πουλικίδης, Φωτάς)
ΑΕΛ-Ατρόμητος: Βεργέτης (Φωτόπουλος, Σπυρόπουλος, 4ος Μπεκιάρης, VAR: Τσακαλίδης, Γιουματζίδης)
ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός: Πελίτο (Ιμπρισιμπέγκοιτς, Μάτσιτς, 4ος Πολυχρόνης, VAR: Μαρτίνς, Κουμπαράκης)
ΑΕΚ-ΟΦΗ: Φωτιάς (Μεϊντανάς, Νταβέλας, 4ος Κατοίκος, VAR: Ευαγγέλου, Πουλικίδης)
Αστέρας-Άρης: Τσακαλίδης (Οικονόμου, Ψύλλος, 4ος Τσιοφλίκη, VAR: Ζαμπαλάς, Μόσχου)
Βόλος-Παναιτωλικός: Γιουματζίδης (Διαμαντής, Μάτσας, 4ος Μπαλαχούτης, VAR: Πολυχρόνης, Σιδηρόπουλος)
Ολυμπιακός-Κηφισιά: Ευαγγέλου (Κολλιάκος, Χριστοδούλου, 4ος Κουκουλάς, VAR: Κουμπαράκης, Κατοίκος)