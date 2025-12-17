Ομάδες

Ο Elite Βόσνιος Πελίτο στο ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός
Οnsports Τeam 17 Δεκεμβρίου 2025, 10:39
SUPER LEAGUE

Ο Elite Βόσνιος Πελίτο στο ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός

Η ΚΕΔ ανακοίνωσε τους διαιτητές της 15ης αγωνιστικής με όλα τα βλέμματα να είναι στραμμένα στο ντέρμπι της Τούμπας. 

Γνωστοί έγιναν οι διαιτητές της 15ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League. Για δεύτερη φορά τη φετινή σεζόν δεν θα σφυρίξει ντέρμπι Γερμανός. Μετά το ΠΑΟΚ-Άρης που είχε οριστεί Σέρβος, η ΚΕΔ φέρνει τον Βόσνιο Ιρφάν Πελίτο για την αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό. 

Ο 41χρονος ρέφερι ανήκει στην Elite κατηγορία της UEFA κι έχει σφυρίξει ακόμα τέσσερα ματς στο ελληνικό πρωτάθλημα κατά το παρελθόν. Για τα πλέι οφ προ διετίας είχε διευθύνει το Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ 2-1 (3/4/22) και το ΑΕΚ-ΠΑΟΚ 1-2 (5/1/21) πριν 4,5 χρόνια. Παλαιότερα σφύριξε και τους αγώνες ΑΕΚ-Αστέρας 2-2 (20/2/21), ΑΕΚ-Παναθηναϊκός 1-2 (6/12/20). 

Βοηθοί του θα είναι οι συμπατριώτες του Σενάντ Ιμπρισιμπέγκοβιτς, Αμέρ Μάτσιτς, 4ος ο Πολυχρόνης και στο VAR ο Πορτογάλος Τιάγκο Μπρούνο Λόπες Μαρτίνς με τον Κουμπαράκη. 

 Από εκεί και πέρα το ΑΕΚ-ΟΦΗ θα διευθύνει ο Φωτιάς (VAR Ευαγγέλου) και το Ολυμπιακός-Κηφισιά ο Ευαγγέλου (Κουμπαράκης).
Αναλυτικά οι ορισμοί:

Λεβαδειακός-Πανσερραϊκός: Παπαδόπουλος (Κορωνάς, Μωυσιάδης, 4ος Τικόζογλου, VAR: Πουλικίδης, Φωτάς)

ΑΕΛ-Ατρόμητος: Βεργέτης (Φωτόπουλος, Σπυρόπουλος, 4ος Μπεκιάρης, VAR: Τσακαλίδης, Γιουματζίδης)

ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός: Πελίτο (Ιμπρισιμπέγκοιτς, Μάτσιτς, 4ος Πολυχρόνης, VAR: Μαρτίνς, Κουμπαράκης)

ΑΕΚ-ΟΦΗ: Φωτιάς (Μεϊντανάς, Νταβέλας, 4ος Κατοίκος, VAR: Ευαγγέλου, Πουλικίδης)

Αστέρας-Άρης: Τσακαλίδης (Οικονόμου, Ψύλλος, 4ος Τσιοφλίκη, VAR: Ζαμπαλάς, Μόσχου)

Βόλος-Παναιτωλικός: Γιουματζίδης (Διαμαντής, Μάτσας, 4ος Μπαλαχούτης, VAR: Πολυχρόνης, Σιδηρόπουλος)

Ολυμπιακός-Κηφισιά: Ευαγγέλου (Κολλιάκος, Χριστοδούλου, 4ος Κουκουλάς, VAR: Κουμπαράκης, Κατοίκος)

 


