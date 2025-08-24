Οι αθλητικές μεταδόσεις (24/08): Πρόβα τζενεράλε με Γαλλία η Εθνική Ελλάδας πριν το Eurobasket 2025

INTIME SPORTS

Onsports team

Η Εθνική Ελλάδας αντιμετωπίζει τη Γαλλία, στην πρόβα τζενεράλε πριν από την έναρξη του Eurobasket 2025.

Το τελευταίο φιλικό της δίνει το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα στο κλειστό του ΟΑΚΑ.

Η «γαλανόλευκη» αντιμετωπίζει τη Γαλλία, με τον Βασίλη Σπανούλη να ανακοινώνει μετά το τέλος του φιλικού την τελική δωδεκάδα για το Eurobasket 2025.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός έχει αυτή τη στιγμή 13 παίκτες, κάτι που σημαίνει ότι πρέπει να «κόψει» ακόμα έναν, μετά τους Καραγιαννίδη, Νετζήπογλου, Χουγκάζ και Μπαζίνα.

Οι παίκτες που συνεχίζουν στην προετοιμασία της Εθνικής: Κώστας Παπανικολάου, Κώστας Σλούκας, Γιάννης Αντετοκουνμπο, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Ντίνος Μήτογλου, Θανάσης Αντετοκούνμπο, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Δημήτρης Κατσίβελης, Βαγγέλης Ζούγρης, Αλέξανδρος Σαμοντούροβ, Βασίλης Τολιόπουλος, Κώστας Αντετοκούνμπο.

Το Ελλάδα - Γαλλία είναι προγραμματισμένο για το βράδυ της Κυριακής (24/08). Συγκεκριμένα, θα ξεκινήσει στις 20:00 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το ERTNEWS.

Αναλυτικά το σημερινό (24/08) πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις: