ΕΚΑ Μπάσκετ «Νίκος Γκάλης»: «Ζητήσαμε την συμπαράσταση της ΕΟΚ αλλά δεν υπήρξε ανταπόκριση»

Πραγματοποιήθηκε η συνέντευξη Τύπου ενόψει του 13ου Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Maxibasketball, όπου έγινε αναφορά για την αδιαφορία της ΕΟΚ να συμμετάσχει και να βοηθήσει σε μια γιορτή για το μπάσκετ και μια διοργάνωση διαφήμιση για την Ελλάδα σε όλο τον κόσμο.

Το ΕΚΑ Μπάσκετ «Νίκος Γκάλης», το Maxibasketball και η Ομοσπονδία Σωματείων Ελλήνων Καλαθοσφαιριστών με Αμαξίδιο, παραχώρησαν συνέντευξη Τύπου, ενόψει του 13ου Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Maxibasketball για Εργαζόμενους Ερασιτέχνες Αθλητές, το οποίο θα γίνει στην Αθήνα, στο διάστημα 26 Ιουνίου - 5 Ιουλίου 2026.

Στο πάνελ ήταν οι:

Σάββας Ανεστιάδης (Γενικός Γραμματέας ΕΚΑ Μπάσκετ «Νίκος Γκάλης»)

Κωνσταντίνος Ζυγούρας (Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Sunel)

Χρήστος Λιαράκος (Πρόεδρος ΕΚΑ Μπάσκετ «Νίκος Γκάλης»)

Κώστας Κουλούρης (Πρόεδρος Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Αθήνας)

Χρήστος Καλούδης (Πρόεδρος ΟΣΕΚΑ)

Πάρης Πετράς (Πρόεδρος Maxibasketball Europe)

Παρόντες, οι οποίοι απηύθυναν χαιρετισμό ήταν ο Νίκος Μπαμπανικολός (Επίτιμος Πρόεδρος και Ιδρυτής ΣΠΑΚΕ και του ΣΠΑΚ – ΑΕΚ), ο Νίκος Αποστολίδης (Καθηγητής ΤΕΦΑΑ και πρόεδρος ΣΠΑΚ – ΑΕΚ) και ο Παναγιώτης Κουλουμπαρίτσης (Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Αθήνας)

Ο κ. Κουλούρης στον σύντομο χαιρετισμό του είπε ότι το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Αθήνας στηρίζει ανεπιφύλακτα και τη διοργάνωση, αλλά και συνολικά τον αθλητισμό στους χώρους εργασίας.

Ο κ. Ζυγούρας τόνισε στην άνευ όρων υποστήριξη της εταιρίας Sunel στις προσπάθειες τόσο του ΕΚΑ Μπάσκετ «Νίκος Γκάλης», όσο και στο Maxibasketball.

Τιμήσαμε την 3η Δεκεμβρίου

Η παρουσία τού προέδρου της ΟΣΕΚΑ, Χρήστου Καλούδη, ήταν συμβολική, αλλά κυρίως ουσιαστική. Αφενός γιατί η ΟΣΕΚΑ υπέγραψε μνημόνιο συνεργασίας με το Maxibasketball και το ΕΚΑ Μπάσκετ «Νίκος Γκάλης», αφετέρου γιατί η σημερινή μέρα επιλέχθηκε, λόγω του ότι είναι η παγκόσμια ημέρα ατόμων με αναπηρία.

«Η συμμετοχή μας στους αγώνες δεν θα είναι τυπική, αλλά ουσιαστική. Χαιρόμαστε που είμαστε εδώ κι ελπίζουμε σε μακροχρόνια συνεργασία με τους δύο φορείς» είπε ο κ. Καλούδης, ενώ ο κ. Πετράς εξέφρασε την ευχή να γίνονται ταυτόχρονα αγώνες του Maxibasketball και των καλαθοσφαιριστών με αμαξίδιο.

Ο ρόλος της Πολιτείας και της ΕΟΚ

Ο κ. Ανεστιάδης ανέλυσε τη διαδρομή του ΕΚΑ Μπάσκετ «Νίκος Γκάλης» αυτά τα 40 χρόνια, τονίζοντας ότι πρόκειται για ερασιτέχνες που αγαπούν το μπάσκετ. Αναφέρθηκε ιδιαίτερα στον Νίκο Γκάλη, ο οποίος με μήνυμά του στήριξε τη διοργάνωση. Στο βίντεο που προβλήθηκε, εκτός από τον κορυφαίο Έλληνα μπασκετμπολίστα όλων των εποχών, υπήρχαν δηλώσεις του Υφυπουργού, Γιάννη Βρούτση, και του δημάρχου Αθηναίων, Χάρη Δούκα, όταν ανατέθηκαν οι αγώνες στη χώρα μας.

Απαντώντας σε ερώτηση για τον ρόλο τής ΕΟΚ τόνισε πως «εμείς προτείναμε στην Ομοσπονδία να σταθεί δίπλα μας, ακόμα και να αναλάβει τη διοργάνωση, αλλά δεν υπήρξε ανταπόκριση».

Ο κ. Λιαράκος, αφού πρώτα μίλησε για το ΕΚΑ Μπάσκετ «Νίκος Γκάλης» και του Maxibasketball είπε χαρακτηριστικά: «Το μπάσκετ ενώνει. Η Πολιτεία στέκεται δίπλα μας και θέλω να ευχαριστήσω τον Γιάννη Βρούτση και τον Γιώργο Μαυρωτά για τη στάση τους. Δεν μπορώ να πω το ίδιο για την ΕΟΚ, που ενώ την προσκαλέσαμε να είναι δίπλα μας αρνήθηκε. Επαναλαμβάνω το μπάσκετ ενώνει. Ήδη έχουμε 172 συμμετοχές εκτός Ελλάδας και το πρωτάθλημα θα γίνει κανονικά».

Ο κ. Πετράς είπε πως «για τη διοργάνωση υπολογίζουμε ότι θα έχουμε πάνω από 250 συμμετοχές, αριθμός ρεκόρ. Σύμφωνα με το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου υπολογίζεται ότι ο τζίρος της διοργάνωσης θα φτάσει στα 20.000.000 ευρώ».

Η οργανωτική Επιτροπή

Παράλληλα ανακοινώθηκε η Οργανωτική Επιτροπή των Αγώνων, η οποία αποτελείται από:

Πρόεδρος: Χρήστος Λιαράκος

Γενικός Διευθυντής (GM): Χρήστος Κιούσης

Τεχνικός Συντονιστής και Διευθυντής αγώνων: Σάββας Ανεστιάδης

Διευθυντής HR: Νίκος Αποστολίδης

Υπεύθυνη Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων: Λένα Καραλή

Νομικός Σύμβουλος: Γιώργος Σταμολέκας

Πρόεδρος της OΣΕΚΑ: Χρήστος Καλούδης